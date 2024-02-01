Уткин — о Валиевой: Никто не захотел взять на себя ответственность

Василий Уткин высказался о дисквалификации Камилы Валиевой.

«Я был совершенно уверен, что Валиева получит длительную дисквалификацию. Объясню, почему. Да потому что за эти два года можно было найти огромное количество ситуаций, когда она бы не замыкалась на Валиеву. Но никто не захотел взять на себя ответственность за ошибку, а ведь так оно и случилось. Как это вообще могло произойти на Олимпиаде? Как может человек с грязным тестом выходить на соревнования? Кто это допустил? И из-за этого целое поколение фигуристов лишается золотой медали, которая была завоевана в командных соревнованиях, и ни у кого из них, скорее всего, такой медали больше не будет. Для кого-то она могла стать стартом карьеры, для кого-то хорошим аккордом на пути к ее завершению. Теперь всего этого нет», — сказал журналист и блогер Уткин.

Также журналист вспомнил о бромантановом скандале — в 2003 году в допинг-пробах футболистов «Спартака» нашли запрещенное вещество. В результате капитан московской команды Егор Титов получил годичную дисквалификацию.