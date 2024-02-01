Уткин — о Валиевой: Никто не захотел взять на себя ответственность
Известный блогер провел параллель между делом Камилы Валиевой и допинговым скандалом в «Спартаке» 20-летней давности.
Известный блогер провел параллель между делом Камилы Валиевой и допинговым скандалом в «Спартаке» 20-летней давности.
Василий Уткин высказался о дисквалификации Камилы Валиевой.
«Я был совершенно уверен, что Валиева получит длительную дисквалификацию. Объясню, почему. Да потому что за эти два года можно было найти огромное количество ситуаций, когда она бы не замыкалась на Валиеву. Но никто не захотел взять на себя ответственность за ошибку, а ведь так оно и случилось. Как это вообще могло произойти на Олимпиаде? Как может человек с грязным тестом выходить на соревнования? Кто это допустил? И из-за этого целое поколение фигуристов лишается золотой медали, которая была завоевана в командных соревнованиях, и ни у кого из них, скорее всего, такой медали больше не будет. Для кого-то она могла стать стартом карьеры, для кого-то хорошим аккордом на пути к ее завершению. Теперь всего этого нет», — сказал журналист и блогер Уткин.
Также журналист вспомнил о бромантановом скандале — в 2003 году в допинг-пробах футболистов «Спартака» нашли запрещенное вещество. В результате капитан московской команды Егор Титов получил годичную дисквалификацию.
«Кто-то приносит допинг в “Спартак” — отвечает один Егор Титов. Врач продолжает работу в спорте, другой врач тоже, и так далее. Больше двух десятков — я сбился со счета — мастеров спортивной ходьбы были пойманы на допинге. “Отец” этой школы ходьбы в Мордовии по фамилии Чегин продолжает тренировать, несмотря ни на что. С Камилой Валиевой была, по крайней мере, одна ошибка, а тут все остается.
Хрен с ней, с международной репутацией. Я говорю совершенно не об этом, а о том, что так много говорится о воспитательном значении спорта. Детки посмотрели спорт — там выиграли. А через неделю — бац! — и ничего не выиграли. И зря ты смотрел, зря переживал, и твои чувства вообще никого не волнуют. Дальше живи, как хочешь, и не исключено, что именно в твоей области дисквалифицированная дама из спортивной ходьбы получит должность за бюджетные средства», — добавил Уткин.