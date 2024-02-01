Стало известно, почему юристы не сумели защитить Валиеву в CAS

По информации источника, данная компания не имела никакого отношения к спортивному праву. Она специализировалась на комплексной защите бизнеса и ранее не была известна делами в области спорта. Это могло стать одной из причин, из-за которой 29 января CAS вынес по допинговому делу Валиевой максимально жесткий приговор — четыре года дисквалификации.

Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Валиеву подвела команда юристов, не сумевшая доказать источник запрещенной субстанции.

В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, Валиева сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе фигуристки стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.