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11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, почему юристы не сумели защитить Валиеву в CAS

Интересы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) представляла отечественная юридическая фирма BGP Litigation. Об этом сообщает «Советский спорт».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, данная компания не имела никакого отношения к спортивному праву. Она специализировалась на комплексной защите бизнеса и ранее не была известна делами в области спорта. Это могло стать одной из причин, из-за которой 29 января CAS вынес по допинговому делу Валиевой максимально жесткий приговор — четыре года дисквалификации.

Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Валиеву подвела команда юристов, не сумевшая доказать источник запрещенной субстанции.

В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, Валиева сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе фигуристки стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место.

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