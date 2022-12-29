Канада вылетела в ¼ финала Кубка Шпенглера, проиграв все три матча турнира

На групповом этапе «кленовые листья» проиграли чешской «Спарте» (2:3) и швейцарскому «Давосу» (1:2). Таким образом, подопечные бывшего главного тренера «Ванкувера» Трэвиса Грина не одержали ни одной победы на турнире.

За сборную Канады сыграли известные по выступлениям в НХЛ вратарь Майк Хатчинсон, защитник Кевин Коннотон, форварды Коди Икин, Тайлер Эннис, Бретт Коннолли, Колтон Севьюр, Даниэль Винник, Давид Деарне, Брендан Перлини и Райли Нэш.

В полуфинал турнира по итогам группового этапа вышли чешская «Спарта» и швейцарская «Амбри-Пиотта».