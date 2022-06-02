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13:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» продлил на год контракт с лучшим бомбардиром

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с форвардом Николаем Голдобиным.

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Источник: РИА "Новости"

Голдобин присоединился к «Металлургу» в декабре 2020 года. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего нападающего 42 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых он набрал 39 очков (16 шайб + 23 голевые передачи). По ходу «регулярки» Голдобин наряду с Филиппом Майе стал лидером команды по набранным очкам.

В плей-офф КХЛ Голдобин провел 23 встречи, в которых забросил 8 шайб и отдал 10 результативных передач. По ходу розыгрыша Кубка Гагарина игрок вошел в тройку лидеров по набранным очкам и стал четвертым снайпером плей-офф.

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