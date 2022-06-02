«Металлург» продлил на год контракт с лучшим бомбардиром

Голдобин присоединился к «Металлургу» в декабре 2020 года. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего нападающего 42 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых он набрал 39 очков (16 шайб + 23 голевые передачи). По ходу «регулярки» Голдобин наряду с Филиппом Майе стал лидером команды по набранным очкам.