Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Эдмонтон
86
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
29.05
Финляндия
Канада
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
31.05
Каролина
Рейнджерс
26
Хоккей. НХЛ
2.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
3.06
Колорадо
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
4.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.04
Металлург
ЦСКА
14
28.04
ЦСКА
Металлург
21
26.04
Металлург
ЦСКА
ОТ
23
24.04
ЦСКА
Металлург
01
22.04
ЦСКА
Металлург
04
20.04
Металлург
ЦСКА
64
18.04
Металлург
ЦСКА
13
14.04
СКА
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
12:41 (мск), источник: ТАСС

Лучший бомбардир Кубка Гагарина прошлого сезона Майе продлил контракт с «Металлургом»

ТАСС, 1 июня. Канадский нападающий Филипп Майе заключил новое соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» из Магнитогорска. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

МеталлургКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Новый контракт рассчитан до конца следующего сезона.

Майе 29 лет, он выступает за «Металлург» с лета 2021 года. В прошлом сезоне КХЛ канадец провел 70 матчей, набрав в них 60 очков (23 шайбы + 37 результативных передач). Майе стал лучшим бомбардиром по итогам плей-офф, на его счету 21 очко (8+13) в 23 играх. В сезоне-2020/21 форвард выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон».

В прошлом сезоне «Металлург» стал победителем регулярного чемпионата КХЛ и дошел до финала Кубка Гагарина. В решающей серии турнира магнитогорский клуб уступил московскому ЦСКА со счетом 3−4.

 Дина Аверина: такая нагрузка не может идти на пользу здоровью, но мы уже привыкли
"Если ситуация внутри нашей федерации будет ухудшаться, то я не вижу смысла дальше в ней работать"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь