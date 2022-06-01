Лучший бомбардир Кубка Гагарина прошлого сезона Майе продлил контракт с «Металлургом»

Майе 29 лет, он выступает за «Металлург» с лета 2021 года. В прошлом сезоне КХЛ канадец провел 70 матчей, набрав в них 60 очков (23 шайбы + 37 результативных передач). Майе стал лучшим бомбардиром по итогам плей-офф, на его счету 21 очко (8+13) в 23 играх. В сезоне-2020/21 форвард выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон».