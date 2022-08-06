Минское «Динамо» проиграло второй матч на турнире Sochi Hockey Open

В матче третьего тура подопечные Вудкрофта встречались с омским «Авангардом». За 5 минут до сирены «ястребы» имели комфортный отрыв в четыре шайбы, пробив голкипера минчан Константина Шостака по разу в первом и третьем периодах и дважды во втором. Илья Шинкевич и Брэндон Козун в концовке сократили отставание «Динамо» до двух голов, но последнее слово все же осталось за соперником, поразившим пустые ворота. Как итог — 2:5, «зубры» терпят второе поражение в трех матчах. Ранее минчане уступили санкт-петербургскому СКА со счетом 1:4 и были сильнее сборной России-U25 — 5:3.