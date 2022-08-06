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6 августа, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» проиграло второй матч на турнире Sochi Hockey Open

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сочи продолжается предсезонный хоккейный турнир команд КХЛ Sochi Hockey Open с участием минского «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В матче третьего тура подопечные Вудкрофта встречались с омским «Авангардом». За 5 минут до сирены «ястребы» имели комфортный отрыв в четыре шайбы, пробив голкипера минчан Константина Шостака по разу в первом и третьем периодах и дважды во втором. Илья Шинкевич и Брэндон Козун в концовке сократили отставание «Динамо» до двух голов, но последнее слово все же осталось за соперником, поразившим пустые ворота. Как итог — 2:5, «зубры» терпят второе поражение в трех матчах. Ранее минчане уступили санкт-петербургскому СКА со счетом 1:4 и были сильнее сборной России-U25 — 5:3.

Следующий матч на турнире Sochi Hockey Open динамовцы сыграют против «Адмирала» из Владивостока, встреча пройдет в воскресенье и стартует в 12.00.

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