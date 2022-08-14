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20:26 (мск), источник: Sport24

Федоров — об 1:6 от минского «Динамо»: «Хорошая проверка для ЦСКА. Соперник был намного лучше»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение команды от минского «Динамо» со счетом 1:6 в контрольном матче.

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Источник: Sport24

«Увидели определенные моменты, которые понравились. В тех голах, которые мы пропустили, нам нужно было больше концентрации и внимания. Считаю, что минское “Динамо” сыграло в хороший атакующий хоккей. Крэйга Вудкрофта знаю очень хорошо. Примерно в такой хоккей они будут играть в сезоне. Хорошая для нас проверка. “Первый блин — блином”, — как говорится.

На нагрузки ссылаться не буду. Мы тренируемся для того, чтобы играть. Да, у нас последний день второго микроцикла. Считаю, что ребята хорошо отработали. Игра есть игра, и соперник был намного лучше, чем мы", — приводятся слова Федорова на сайте клуба.

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