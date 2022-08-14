Федоров — об 1:6 от минского «Динамо»: «Хорошая проверка для ЦСКА. Соперник был намного лучше»

«Увидели определенные моменты, которые понравились. В тех голах, которые мы пропустили, нам нужно было больше концентрации и внимания. Считаю, что минское “Динамо” сыграло в хороший атакующий хоккей. Крэйга Вудкрофта знаю очень хорошо. Примерно в такой хоккей они будут играть в сезоне. Хорошая для нас проверка. “Первый блин — блином”, — как говорится.