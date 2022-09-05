Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу на старте сезона КХЛ

Гости открыли счет в середине первого периода, но уже полторы минуты спустя «зубры» восстановили паритет усилиями Седрика Пакетта, а через 60 секунд Райан Спунер и вовсе вывел минчан вперед — 2:1. Во второй трети Спунер снова поразил чужие ворота, однако еще до перерыва «ястребы» ответили дублем Спенсера Найта — 3:3. Равный счет на табло вновь продержался недолго, на старте финальной 20-минутки форвард хозяев Дмитрий Соколов забросил четвертую шайбу «зубров». В конце поединка омичи заменили голкипера на шестого полевого игрока, но пропустили еще дважды. Авторами голов стали Ник Меркли и Денис Мосалев. Как итог — 6:3, «Динамо» сильнее.