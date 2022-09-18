СКА по буллитам обыграл «Северсталь» и продлил победную серию в КХЛ

Основное время встречи в Санкт-Петербурге завершилось со счетом 1:1 (0:1, 0:0, 1:0). У гостей отличился Николай Тимашов (4-я минута), а у хозяев — Никита Камалов (49). В серии буллитов победу одержали армейцы — 2:1. Победный бросок на счету нападающего Марата Хайруллина.

СКА в текущем сезоне не проиграл ни одного матча, на счету петербуржцев восемь побед подряд. Команда Романа Ротенберга продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в восьми матчах. «Северсталь» с 9 очками идет на пятой строчке. В следующем матче СКА 22 сентября на выезде сыграет против пекинского «Куньлунь Ред Стар», череповчане двумя днями ранее в гостят встретятся с минским «Динамо».