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21:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА по буллитам обыграл «Северсталь» и продлил победную серию в КХЛ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

СКА
СеверстальКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи в Санкт-Петербурге завершилось со счетом 1:1 (0:1, 0:0, 1:0). У гостей отличился Николай Тимашов (4-я минута), а у хозяев — Никита Камалов (49). В серии буллитов победу одержали армейцы — 2:1. Победный бросок на счету нападающего Марата Хайруллина.

СКА в текущем сезоне не проиграл ни одного матча, на счету петербуржцев восемь побед подряд. Команда Романа Ротенберга продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в восьми матчах. «Северсталь» с 9 очками идет на пятой строчке. В следующем матче СКА 22 сентября на выезде сыграет против пекинского «Куньлунь Ред Стар», череповчане двумя днями ранее в гостят встретятся с минским «Динамо».

СКА
2:1Б
0:1, 0:0, 1:0, 0:0
Северсталь
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