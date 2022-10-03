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3 октября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» одолели «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» на выезде обыграли нижегородское «Торпедо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торпедо
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Стартовая треть поединка в Нижнем Новгороде закончилась с минимальным преимуществом гостей, во втором матче кряду отличился форвард «Динамо» Павел Варфоломеев. Следующий период вышел для «зубров» не столь удачным: игроки минской команды шесть раз заглядывали на скамейку штрафников, благодаря чему «Торпедо» удалось не просто отыграться, но и выйти вперед — 2:1. К счастью, в роли отстающих динамовцы пробыли недолго, в середине финальной 20-минутки цифры сравнял Седрик Пакетт. Исход поединка решился в овертайме, где победу «зубрам» принес защитник Джозеф Душак, для которого эта шайба стала дебютной в сезоне. Таким образом, минчане прервали серию из четырех поражений кряду.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут в среду — наша команда вернется на «Минск-Арену», где сыграет с подольским «Витязем». Начало матча в 19.10. Далее «зубров» ожидает еще одна поездка в Нижний Новгород — повторный поединок «Динамо» и «Торпедо» пройдет 9 октября.

Торпедо
2:3ОТ
0:1, 2:0, 0:1
Динамо Мн
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