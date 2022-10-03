Хоккеисты минского «Динамо» одолели «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

Стартовая треть поединка в Нижнем Новгороде закончилась с минимальным преимуществом гостей, во втором матче кряду отличился форвард «Динамо» Павел Варфоломеев. Следующий период вышел для «зубров» не столь удачным: игроки минской команды шесть раз заглядывали на скамейку штрафников, благодаря чему «Торпедо» удалось не просто отыграться, но и выйти вперед — 2:1. К счастью, в роли отстающих динамовцы пробыли недолго, в середине финальной 20-минутки цифры сравнял Седрик Пакетт. Исход поединка решился в овертайме, где победу «зубрам» принес защитник Джозеф Душак, для которого эта шайба стала дебютной в сезоне. Таким образом, минчане прервали серию из четырех поражений кряду.