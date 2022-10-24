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19:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Металлург
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Источник: Страница "Металлурга" в Twitter

Встреча в Магнитогорске закончилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Егор Коробкин (30-я минута) и Никита Коростелёв (57). У «Ак Барса» гол на счету Кирилла Адамчука (43).

«Металлург» (33 очка) занимает первое место в таблице Восточной конференции, «Ак Барс» (22 очка) идет на шестой позиции. В следующем матче магнитогорцы 26 октября примут екатеринбургский «Автомобилист», а казанская команда в тот же день встретится на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Металлург
2:1
0:0, 1:0, 1:1
Ак Барс
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