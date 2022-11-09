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22:14 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» одержали очередную победу в КХЛ

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали очередную победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Во втором матче домашней серии «зубры» принимали московский «Спартак». Стартовый период обошелся без заброшенных шайб, первое взятие ворот зрители на «Минск-Арене» увидели на 28-й минуте встречи — отличился динамовец Владимир Алистров. Далее за дело взялся форвард национальной сборной Беларуси и бывший игрок «зубров» Шейн Принс. Сперва нападающий «Спартака» сравнял цифры на табло, а под занавес трети ассистировал партнеру по команде Джоуи Кину, который вывел гостей вперед. Однако результативные действия Принса не помогли: в начале финальной трети Райан Спунер восстановил паритет, а за минуту до сирены Роман Горбунов принес минчанам победу — 3:2.

Эта виктория стала для «Динамо» четвертой в последних пяти играх. Подопечные Крэйга Вудкрофта продолжают идти на 7-й позиции в Западной конференции КХЛ, имея 30 очков. «Спартак» отстает на три балла. Следующий матч минчане проведут в пятницу, 11 ноября, против ярославского «Локомотива», который располагается на втором месте Запада. Поединком с «железнодорожниками» минчане завершат домашнюю серию, игра начнется в 19.30.

Динамо Мн
3:2
0:0, 1:2, 2:0
Спартак
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