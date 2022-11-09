Хоккеисты минского «Динамо» одержали очередную победу в КХЛ

Во втором матче домашней серии «зубры» принимали московский «Спартак». Стартовый период обошелся без заброшенных шайб, первое взятие ворот зрители на «Минск-Арене» увидели на 28-й минуте встречи — отличился динамовец Владимир Алистров. Далее за дело взялся форвард национальной сборной Беларуси и бывший игрок «зубров» Шейн Принс. Сперва нападающий «Спартака» сравнял цифры на табло, а под занавес трети ассистировал партнеру по команде Джоуи Кину, который вывел гостей вперед. Однако результативные действия Принса не помогли: в начале финальной трети Райан Спунер восстановил паритет, а за минуту до сирены Роман Горбунов принес минчанам победу — 3:2.