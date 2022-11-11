«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» после гола рукой в свои ворота

Встреча, прошедшая в пятницу в Уфе, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Уфимцы пропустили первый гол курьезным образом — на 22-й минуте игрок «Салавата Юлаева» Михаил Науменков смахнул шайбу рукой в собственные ворота. Гол был записан на омича Владимира Брюквина. Также у гостей отличились Зият Пайгин (39) и Корбэн Найт (59), а решающий буллит реализовал Рид Буше. У уфимцев шайбы забросили Сергей Шмелев (27), Александр Кадейкин (54) и Павел Коледов (55).