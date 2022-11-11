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21:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» после гола рукой в свои ворота

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» уступил на своем льду в серии буллитов омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Салават Юлаев
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в пятницу в Уфе, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Уфимцы пропустили первый гол курьезным образом — на 22-й минуте игрок «Салавата Юлаева» Михаил Науменков смахнул шайбу рукой в собственные ворота. Гол был записан на омича Владимира Брюквина. Также у гостей отличились Зият Пайгин (39) и Корбэн Найт (59), а решающий буллит реализовал Рид Буше. У уфимцев шайбы забросили Сергей Шмелев (27), Александр Кадейкин (54) и Павел Коледов (55).

В другом матче дня магнитогорский «Металлург» обыграл на домашнем льду астанинский «Барыс» в серии буллитов со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0). У хозяев шайбы забросили Павел Акользин (32) и Филипп Майе (36), а решающий послематчевый бросок реализовал Егор Яковлев. У гостей отличились Нельсон Ножье (24) и Джереми Бракко (29).

«Металлург» прервал серию из четырех поражений, «Барыс» проиграл третий матч подряд. «Авангард» продлил победную серию до шести матчей.

Салават Юлаев
3:4Б
0:0, 1:2, 2:1, 0:0
Авангард
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