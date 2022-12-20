Емелин: Про Минск я уже забыл, как про страшный сон, все мысли о «Спартаке»

«Меня спросили, когда в последний раз тренировался. Но все эти дни я не пропускал занятий, вчера был день переезда. Приехав, сказал, что готов играть, поэтому сразу поставили в состав. “Динамо” для меня уже перевёрнутая страница, смотрю только вперёд. Про Минск я уже забыл, как про страшный сон. Все мысли о “Спартаке”.