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26.12
Динамо Мн
Нефтехимик
47
26.12
Куньлунь
Торпедо
37
26.12
Северсталь
Витязь
14
26.12
Металлург
Трактор
Б
45
26.12
Салават Юлаев
Автомобилист
ОТ
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26 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Победу ярославцам принес своим дублем Степан Никулин (5-я и 46-я минуты). В составе «красно-белых» отличился Герман Рубцов (30).

Эта победа стала для «Локомотива» второй в трех матчах этого сезона против «Спартака».

Команда Игоря Никитина с 62 очками в 44 встречах занимает второе место в таблице Западной конференции, «Спартак» потерпел пятое поражение подряд и с 46 очками идет шестым.

В следующем матче «Локомотив» 28 декабря встретится на выезде с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар», команда Игоря Гришина в тот же день сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью».

Другие результаты игрового дня:

  • «Куньлунь» — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:7;
  • «Северсталь» — «Витязь» (Московская область) — 1:4;
  • «Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:7.

Локомотив
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Спартак
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