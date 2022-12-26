«Спартак» потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Победу ярославцам принес своим дублем Степан Никулин (5-я и 46-я минуты). В составе «красно-белых» отличился Герман Рубцов (30).

Эта победа стала для «Локомотива» второй в трех матчах этого сезона против «Спартака».

Команда Игоря Никитина с 62 очками в 44 встречах занимает второе место в таблице Западной конференции, «Спартак» потерпел пятое поражение подряд и с 46 очками идет шестым.

В следующем матче «Локомотив» 28 декабря встретится на выезде с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар», команда Игоря Гришина в тот же день сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью».

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