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1 марта, источник: ТАСС

«Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» первом матче ⅛ финала плей-офф КХЛ

ТАСС, 1 марта. Нижнекамский «Нефтехимик» в среду в гостях в овертайме обыграл победителя регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Восточной конференции казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 в стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Нефтехимик
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Порядин (14-я минута) и Андрей Чивилев (20, 75). У проигравших отличились Станислав Галиев (21) и Дмитрий Кагарлицкий (51).

«Нефтехимик» по итогам регулярного чемпионата стал восьмым в Восточной конференции. Второй матч серии плей-офф до четырех побед пройдет 3 марта в Казани.

Впервые в истории КХЛ четыре команды с более низким посевом одержали победы в стартовых матчах серий первого раунда плей-офф. Ранее занявший второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата уфимский «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» из Владивостока (1:2 в овертайме), ставшему седьмым. Петербургский СКА (1-е место в Западной конференции) проиграл минскому «Динамо» (8) со счетом 4:6, а ярославский «Локомотив» (3) со счетом 0:1 в овертайме уступил подмосковному «Витязю» (6).

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