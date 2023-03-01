«Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» первом матче ⅛ финала плей-офф КХЛ

«Нефтехимик» по итогам регулярного чемпионата стал восьмым в Восточной конференции. Второй матч серии плей-офф до четырех побед пройдет 3 марта в Казани.

Впервые в истории КХЛ четыре команды с более низким посевом одержали победы в стартовых матчах серий первого раунда плей-офф. Ранее занявший второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата уфимский «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» из Владивостока (1:2 в овертайме), ставшему седьмым. Петербургский СКА (1-е место в Западной конференции) проиграл минскому «Динамо» (8) со счетом 4:6, а ярославский «Локомотив» (3) со счетом 0:1 в овертайме уступил подмосковному «Витязю» (6).