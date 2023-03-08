Крэйг Вудкрофт: не будет теплого приема в Санкт-Петербурге. Могут быть и провокации, и другие нюансы

— Наступает решающий момент. Счет в серии 2−2. Думаю, никто не предполагал, что после четвертой игры будет равенство. Что нужно сделать «Динамо» для того, чтобы сперва выйти вперед в серии, а затем перенести решающую игру в Минск?

— Сейчас наступает такой момент: кто выиграет больше матчей из следующих трех. Соответственно нам нужно сделать несколько вещей. Важно, чтобы парни выполняли, что от них требуется, и оставались на том же уровне в плане борьбы и работоспособности, оставались в моменте. Не думали ни о чем другом, а были конкретно в моменте, в игре. Не переживали ни о чем кроме этого момента. Играли спокойно, уверенно, хладнокровно.

И очень важно, чтобы наслаждались игрой. Они очень много работали для того, чтобы оказаться здесь и сейчас. Я им всегда говорю: «Парни, наслаждайтесь игрой, наслаждайтесь моментом и наслаждайтесь этой особенной атмосферой на арене. Ничего не бойтесь, играйте с той же самоотдачей, с тем же рвением. Получайте только удовольствие от игры».

— СКА точно настроен на победу в Санкт-Петербурге. Что требуется от минчан, чтобы не поддаваться на провокации и добиться нужного результата в следующем матче?