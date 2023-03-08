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11:17 (мск), источник: Прессбол

Крэйг Вудкрофт: не будет теплого приема в Санкт-Петербурге. Могут быть и провокации, и другие нюансы

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт — о решающем моменте в серии и злости СКА.

Динамо Мн
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Источник: РИА "Новости"

— Наступает решающий момент. Счет в серии 2−2. Думаю, никто не предполагал, что после четвертой игры будет равенство. Что нужно сделать «Динамо» для того, чтобы сперва выйти вперед в серии, а затем перенести решающую игру в Минск?

— Сейчас наступает такой момент: кто выиграет больше матчей из следующих трех. Соответственно нам нужно сделать несколько вещей. Важно, чтобы парни выполняли, что от них требуется, и оставались на том же уровне в плане борьбы и работоспособности, оставались в моменте. Не думали ни о чем другом, а были конкретно в моменте, в игре. Не переживали ни о чем кроме этого момента. Играли спокойно, уверенно, хладнокровно.

И очень важно, чтобы наслаждались игрой. Они очень много работали для того, чтобы оказаться здесь и сейчас. Я им всегда говорю: «Парни, наслаждайтесь игрой, наслаждайтесь моментом и наслаждайтесь этой особенной атмосферой на арене. Ничего не бойтесь, играйте с той же самоотдачей, с тем же рвением. Получайте только удовольствие от игры».

— СКА точно настроен на победу в Санкт-Петербурге. Что требуется от минчан, чтобы не поддаваться на провокации и добиться нужного результата в следующем матче?

— Конечно, СКА будут злыми. Поэтому на них оказывается давление. Прекрасно понимаем, что не будет теплого приема в Санкт-Петербурге. Будет тяжело, но мы готовы. Не ждем ничего простого от этих игр. Эту готовность мы добавляем к тому, что можем делать. Так приходит понимание, что мы можем победить. Могут быть и провокации, и другие нюансы, но мы не будем распыляться на это, а будем играть в свой хоккей. Сконцентрируемся только на себе, что для нас очень важно. Если будем играть так, как можем и должны, то все будет в порядке, потому что давление все-таки идет не на нас, а на соперника, — цитирует официальный сайт клуба.

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