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18:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» прервал серию поражений, одолев в овертайме «Куньлунь»

В Мытищах завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Авангард».

Куньлунь РС
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Источник: ХК "Авангард"

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

На 16-й минуте первого периода Валентин Пьянов с передач Игоря Гераськина и Семёна Чистякова открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Семён Чистяков удвоил преимущество гостей. На четвёртой минуте периода Райан Спроул с передач Тайлера Вона и Райана Меркли одну шайбу отыграл. На 13-й минуте периода Девин Броссо с передач Люка Локхарта и Тайлера Вона сделал счёт 2:2.

На 56-й секунде третьего периода Рид Буше с передач Райана Спунера и Владимира Ткачёва вывел омский клуб вперёд. На 15-й минуте периода Люк Локхарт вновь сделал счёт равным. В ассистентах — Райан Спроул и Райан Меркли.

За 11 секунд до конца овертайма Райан Спунер принёс омичам победу в матче.

Куньлунь РС
3:4ОТ
0:1, 2:1, 1:1
Авангард
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