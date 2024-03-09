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9 марта, источник: Чемпионат.com

Ключевой защитник минского «Динамо» не сыграет в пятом матче с «Динамо» в Москве

34-летний белорусский защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов не отправился на выезд с командой на пятую игру серии первого раунда Кубка Гагарина с одноимённым клубом из Москвы.

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Ключевой защитник минского «Динамо» не сыграет в пятом матче с «Динамо» в Москве | Источник: Чемпионат.com

Об этом информирует пресс-служба «зубров» в телеграм-канале.

Отмечается, что Коробов, как и Александр Суворов, Дмитрий Дерябин и Никита Смирнов не полетели с командой по медицинским причинам. Также работать по индивидуальной программе будут Егор Бориков и Егор Игнатенко.

Напомним, пятая игра серии между московским и минским «Динамо» состоится завтра, в воскресенье, 10 марта. Начало — в 17:00 мск. В серии ведёт команда из столицы России — 3−1. В случае победы подопечные Алексея Кудашова выйдут в четвертьфинал Кубка Гагарина вслед за СКА, «Авангардом», «Автомобилистом», «Локомотивом» и «Спартаком».

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Коробов принял участие в трёх матчах, записав в свой актив одну заброшенную шайбу и одну результативную передачу при показателе полезности «+1».

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