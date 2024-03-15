«Ак Барс» с треском провалил сезон. Кажется, в Казани пора рубить под корень

Ак Барс ждут серьёзные изменения после провального сезона, кто будет тренировать Ак Барс, какие изменения ждут | Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Казанский «Ак Барс» входил в этот сезон главным фаворитом и делал это небезосновательно: команда уступила только в седьмом матче финала ЦСКА, сохранила всех лидеров, продлила контракт с тренером, который привил победные традиции хоккейной Казани, мощно усилилась в межсезонье, подписав Яшкина, Жафярова и Свечникова.

Но по ходу сезона возникли большие проблемы: команда не просто не раскрывала свой потенциал, она порой откровенно мучилась, что можно было заметить как по месту в турнирной таблице, так и по лицам некоторых игроков. Параллельно с игровыми проблемами возникла трудность бюрократического и человеческого содержания — Дамир Жафяров и Никита Евсеев обратились в КХЛ с просьбой разорвать действующие контракты по причине дискриминации со стороны главного тренера. Прецедент взорвал лигу, однако ненадолго, потому что уже через несколько дней Жафяров в результате трёхстороннего обмена перешёл в «Авангард», а вот иск Никиты Евсеева не был удовлетворён, после чего тот отправился в ВХЛ.

После новогодней паузы «Ак Барс» ожил, начал исправно набирать очки и даже попал в четвёрку сильнейших на Востоке, однако само содержание игры оставляло вопросы. Но почти все эксперты и обыватели в один голос заявляли, что казанский клуб в плей-офф предстанет другой командой и мощной силой и что всё у них будет хорошо.

Плей-офф стартовал, а игра казанцев стала ещё хуже: «Автомобилист» разобрал «Ак Барс» и переиграл его же оружием. А один из решающих голов в пятой встрече, когда, играя в большинстве, казанцы расступились перед Алексеем Бывальцевым, как Красное море перед Моисеем, составил маленькую проекцию прошедшего сезона.

Очевидно, что казанцев ждут серьёзные изменения в это межсезонье, поэтому давайте посмотрим, какие же, хотя читатель наверняка догадывается, о чём пойдёт речь.

Смена тренерского штаба

С одной стороны, Зинэтула Билялетдинов является главным хоккейным человеком для Казани, все успехи прочно связаны с его именем. Да и прошлый сезон будто показал, что Билялетдинов ещё способен работать на высоком уровне: принял команду посреди сезона, когда та замыкала восьмёрку, наладил все необходимые механизмы и был в одном шаге от очередного кубка. С другой — провальный нынешний сезон с лучшей командой КХЛ по подбору игроков.

Но, давайте будем честны, былые достижения нельзя брать в счёт, потому что тогда рассчитывать на какое-то развитие не имеет никакого смысла. Команде необходима свежая кровь, и касается это прежде всего новых тренерских идей. Былое величие не принесёт Казани новых больших побед.

Здесь можно возразить, уповая на одну из любимых фраз вождя народов и «второго сокола», Иосифа Виссарионовича Сталина: критикуешь — предлагай. Что ж, самый очевидный вариант из всех имеющихся — это Илья Петрович Воробьёв. Бывший главный тренер сборной России пропустил нынешний сезон, видимо, ожидая предложения из топ-клуба. И вариант этот смотрится перспективным: Воробьёв имеет опыт работы со звёздами, брал кубок, а в сезон, когда «Магнитка» была в шести минутах от третьего Кубка Гагарина, но всё же уступила ЦСКА, ставил очень симпатичный хоккей, что необходимо делать в такой команде, как «Ак Барс».

Изменения в составе

30 апреля у 12 игроков казанского клуба заканчивается контракт и, вероятно, половина, а то и больше, покинет команду. Среди них и ветераны «Ак Барса» — Лукоянов и Петров, которые изжили себя в клубе такого уровня. И лидеры команды — Радулов и Кагарлицкий, перспективы продления контракта с которыми сейчас весьма туманные. Но главная цель казанцев в это межсезонье — сохранение Тимура Билялова. Потому что рынок, особенно вратарский, диктует достаточно жёсткие условия, при которых найти хорошего иностранного вратаря практически невозможно. А российских вратарей хорошего уровня сейчас не найдёшь, так как такие уже закреплены за другими клубами. В нашей реальности, может быть, это не самая большая проблема, но факт всё равно остаётся фактом. А когда у вас есть свой же воспитанник, который способен давать результат, грех таким добром разбрасываться.

О локальных изменениях поговорили, но помогут ли они «Ак Барсу»? Может быть, пора говорить об изменениях в более глобальных и масштабах? Давайте на них взглянем.

Подбор главного тренера

Кто-нибудь в курсе, сколько раз возвращался Билялетдинов в «Ак Барс»? Тоже сбились со счёта? Мысль подводится к тому, что пора бы уже оставить Зинэтулу Хайдяровича в покое. Человек уже выиграл всё, что можно, дайте ему отдохнуть, а сами начните смотреть вперёд. Хватит делать так, чтобы над каждым тренером витал дух Билялетдинова, который постоянно произносит: не потянешь — я приду исправлять.

Также можно рассмотреть тот вариант, чтобы не брать на рынке тренеров то, что блестит. Как в предполагаемом варианте с Воробьёвым. Может быть, стоит начать обращать внимание на не самые очевидные варианты. Не с результатом здесь и сейчас, а с перспективой на будущее. Хотя в топ-клубе провернуть такое будет сложно.

Команда суперзвёзд — утопия

Уже можно говорить, что «Ак Барс» наступил на те же грабли, что и в локаутном сезоне-2004/2005, когда в Казань приехали звёзды по типу Ковальчука, Сан-Луи и Лекавалье, а закончилось это крахом в первом раунде плей-офф. Перед началом сезона некоторые проводили параллели именно с тем сезоном и делали это не зря. Перебор суперзвёзд, конечно, не главная причина провала в этом сезоне, но свою роль это тоже сыграло. Не может этот дисбаланс привести к чему-то по-настоящему стоящему.

Смена философии

Стиль, который показывает «Ак Барс» в последние два года и который показывал в годы, когда работал в команде Билялетдинов, перестаёт быть актуальным. По-моему, сейчас для казанцев идеальное время, чтобы поменять философию игры на ту, которая в данный момент захватила все тренды. Речь, естественно, об атакующем хоккее, которого с каждым годом становится всё больше и больше. К тому же у «Ак Барса» есть все ресурсы для построения такого проекта. Да и для болельщиков это будет плюсом, потому что статистика посещаемости в этом сезоне вообще не впечатляет: 84% заполняемости и всего четыре аншлага за регулярный чемпионат. Согласитесь, маловато для хоккейного города и топ-клуба.