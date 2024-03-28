Вратарь Иван Федотов покинул московский хоккейный клуб ЦСКА

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Как сообщил клуб, спортивные права на игрока в России сохраняются за ЦСКА.

Федотову 27 лет, он выступал за ЦСКА с 2021 года, в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2021/22. В сезоне-2023/24 вратарь провел за красно-синих 49 матчей, отразив 91,4% бросков по своим воротам. Ранее он был игроком нижнекамского «Нефтехимика», уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора». В составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Дело Федотова

4 августа 2023 года Международная федерация хоккея (IIHF) встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова — американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

Континентальная хоккейная лига разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и Федерации хоккея России (ФХР) свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд.