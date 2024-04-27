Легендарный хоккеист захотел возглавить «Барыс»

Источник: ХК "Барыс"

— Я очень сильно скучал по Астане, по фанатам, которые являются одними из лучших. Еще я очень скучал по хоккею. Пока сегодня не вышел на лед, честно говоря, даже не представлял, насколько сильно я скучал по игре.

Сыграв сегодня, я погрузился в очень приятные воспоминания, как я выступал здесь, в Астане, перед невероятными фанатами. Действительно очень скучать по здешнему хоккею.

— Следили ли вы за последним сезоном «Барыса» и что можете сказать по этому поводу?

— Да, я следил за последними двумя сезонами и скажу, что они были очень и очень трудными для команды. Думаю, что следующий сезон может перевернуть все с ног на голову. Команда и игроки понимают, что последние два сезона не были сильными в плане игры.

Может быть проблему сможет исправить новый тренер, а может быть у меня получится вернуться и попробовать помочь выбраться команде из сложной ситуации. Я бы этого хотел, посмотрим, что будет на деле.

— В прошлом году вы говорили, что вас приглашали возглавить «Барыс». Что вы думаете на этот счет сейчас?

— Выскажу свое мнение. Я бы хотел прийти в «Барыс» тренером, но этот вопрос лучше адресовать менеджменту клуба. Думаю, что сейчас в команду возглавит хороший специалист и команда проведет качественный сезон.

Напомним, Даллмэн в составе «Барыса» восемь сезонов провел. В дебютном сезоне в КХЛ (2008/09) он установил рекорд для защитников по количеству набранных очков в регулярном чемпионате (58), перебив достижение легендарного Вячеслава Фетисова. Является семикратным участником Матчей всех звезд КХЛ. В 2013 году лига вручила Кевину награду «Джентльмен года». Его свитер подняли под свод «Барыс-Арены». О завершении карьеры он объявил в августе 2019 года.