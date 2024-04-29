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21:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» сделало квалификационные предложения 15 хоккеистам

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» сделал квалификационные предложения 15 игрокам, сообщается в Telegram-канале «бело-голубых».

Динамо МКХЛ: таблица и календарь
«Динамо» сделал квалификационные предложения 15 хоккеистам | Источник: Спорт РИА Новости

Квалификационное предложение делается игрокам не старше 29 лет, у которых истекает срок контракта. Если хоккеист принимает предложение, контракт с ним продлевается. В противном случае он приобретает статус ограниченно свободного агента.

Предложение получили вратари Илья Коновалов, Константин Волков и Максим Еременко; защитники Антон Малышев и Магомед Шараканов; нападающие Владислав Михайлов, Павел Кудрявцев, Егор Брызгалов, Александр Кисаков, Андрей Никонов, Федор Филин, Антон Косолапов, Илья Панин, Тимофей Катков и Максим Муранов.

В сезоне-2023/24 «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф команда дошла до второго раунда, где уступила челябинскому «Трактору» (0−4).

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