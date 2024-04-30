ХК «Сочи» объявил об окончании аренды Матвея Мичкова, форвард вернулся в СКА

«Закончился срок арендных договоров “Сочи” с клубами СКА и “Локомотив”, согласно которым за наш клуб выступали нападающие Матвей Мичков и Александр Перевалов. Игроки возвращаются в расположение своих клубов. В минувшем сезоне Мичков принял участие в 47 матчах чемпионата КХЛ и набрал 41 (19+22) очко, став вторым бомбардиром команды. У Перевалова 11 игр и два (0+2) очка. Благодарим Матвея и Александра за игру и яркие эмоции, желаем успехов в дальнейшей карьере!», — сказано в сообщении клуба.