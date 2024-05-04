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11:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» сообщил об уходе двух нападающих

Нападающие Данила Квартальнов и Максим Мухаметов покидают «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
«Металлург» сообщил об уходе двух нападающих | Источник: Чемпионат.com

26-летний Квартальнов пришёл в «Металлург» летом 2023 года в результате обмена со «Спартаком». В сезоне-2023/2024 нападающий принял участие в 23 играх и набрал 3 (0+3) очка. Всего в КХЛ у форварда 196 матчей и 33 (9+24) результативных балла.

25-летний Мухаметов пополнил состав «Металлурга» в межсезонье 2023 года, перейдя из системы «Барыса». 2 сентября форвард дебютировал в КХЛ, забросив шайбу в первом же матче в лиге. Всего в сезоне-2023/2024 на счету Максима 28 игр и 4 (3+1) очка.

Напомним, на пути к победному финалу с «Локомотивом» уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист». Магнитогорский клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

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