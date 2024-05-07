В КХЛ будет единственный иностранный тренер. «Трактор» назначил канадца, который обыгрывал Россию на МЧМ

Бенуа Гру — новый главный тренер «Трактора». Эта новость ошарашила хоккейную общественность на старте новой недели. О том, что с наставником челябинцев еще ничего не ясно, было известно давно. Сразу после вылета из плей-офф генменеджер черно-белых Алексей Волков заявил, что все будет решено на совете директоров. С тех пор все ждали, когда же соберутся главные люди челябинского хоккея и решат судьбу Алексея Заварухина. Но мало кто мог предположить, что вместо автора бронзовых медалей поставят канадца.

Неожиданностью это назначение стало во многом потому, что иностранный тренер для нынешней КХЛ — вид редкий, почти вымирающий. Не считать же всерьез иностранцем русскоговорящего латыша Леонида Тамбиева, да и его соотечественник Виктор Игнатьев давно работает в лиге, прекрасно при этом владея великим и могучим. Дэвид Немировски, который в прошлом сезоне рулил «Сибирью», а теперь может возглавить «Барыс», канадцем также можно назвать с большими оговорками. Даже в минском «Динамо» перед прошлым сезоном Крэйга Вудкрофта сменил Дмитрий Квартальнов.

Но все же главный вопрос звучит так «Почему не оставили Заварухина?». Сложилась ведь совершенно абсурдная ситуация. Виктор Козлов и Алексей Кудашов, чьи команды уступили в плей-офф «Трактору», сохранили работу, хотя над ними и замахивался дамоклов меч. Тогда как тренер-победитель и обладатель бронзы КХЛ оказывается без работы. Это можно сравнить с историческим увольнением Милоша Ржиги с поста главного тренера СКА, когда питерский клуб занимал первое место в чемпионате. Тогда боссов «армейцев» не устраивал излишне атакующий стиль игры команды. Что побудило расстаться с Заварухиным руководство «Трактора»?

Здесь стоит напомнить, при каких обстоятельствах приходил Заварухин, в каком он был статусе и на каких китах зиждился его успех в плей-офф. Еще осенью помощник Анвара Гатиятулина стал его преемником. «Трактор» играл скучно, вязко и без огонька. Заварухин, который и будучи ассистентом более тесно контактировал с игроками, сумел разжечь тот самый огонек. Он стал им даже не наставником, а старшим братом, хорошим товарищем, который искреннее хочет, чтобы они кайфовали от хоккея. На этой волне сам Заварухин лишился приставки и. о., а за игрой «Трактора» стало приятно наблюдать.

Если вы запомнили победы над «Салаватом Юлаевым» и «Динамо», то представляете «Трактор» Заварухина куражной командой, где каждый бьется друг за друга, ловит шайбы на себя, героически обороняется, а потом бьет соперника кинжальными контратаками. Благо мастеров нападения в Челябинске в достатке. А что если вспомнить, что было до и после этих серий? В конце регулярного чемпионата команду откровенно лихорадило. Настолько, что пришлось собирать круглый стол с участием генменеджера Волкова и директора Савина. Да и серию с «Локомотивом» челябинцы проиграли под чистую. Не только по счету, но и по содержанию.

Снимать Заварухина — это риск. Прежде всего, репутационный. Объяснить своим же болельщикам, почему настоящего челябинского мужика Борисыча убирают после бронзы, не такая простая задача. Ведь такого достижения в истории клуба добивались до него только двое: Валерий Белоусов и Анвар Гатиятулин. Один навсегда останется легендой «Трактора», а второму за ту самую бронзу дали необъятный карт-бланш. Однако и оставлять Заварухина — не меньший риск. Тренер он неопытный, никогда самостоятельно не проводивший предсезонку в КХЛ. Плей-офф показал, что у его «Трактора» есть всего один инструмент. Насколько долго Заварухин мог бы выезжать на теплых отношениях с игроками? Что-то нам подсказывает, что это имеет краткосрочный эффект.

Чтобы заменить своего успешного тренера на мало известного в России иностранца, нужно быть в нем уверенным. Это должна быть Фигура. Именно так — с большой буквы. Так что же такой Бенуа Гру? Прошлый сезон он пропустил, взяв паузу в своей 23-летней карьере. За этот долгий срок канадец никогда не работал в НХЛ. Хотя в разное время фигурировал в списке кандидатов на пост главного тренера «Детройта», «Оттавы» и «Аризоны». Начиная с юниорских лиг, Гру получил повышение до АХЛ и с 2016 года возглавлял фарм-клуб «Тампы-Бэй». С «Сиракьюзом» он доходил до финала, а его подопечные Энтони Сирелли, Эрик Чернак, Росс Колтон, Картер Верхэге и Янни Гурд уже в составе «Тампы» брали Кубок Стэнли.

Но все же главное достижение нового главного тренера «Трактора» — победа на молодежном чемпионате мира. В 2015 году после пяти лет без золотых медалей Гру снова привел родоначальников хоккея к победе на МЧМ. Сделали «кленовые» это дома, а в финале им противостояла сборная России с Шестеркиным и Сорокиным в воротах. Мы неслучайно называем двух вратарей, ведь канадцы в том матче вынудили Валерия Брагина заменить одного на другого. Российская молодежка достойно билась, но не смогла одолеть команду с Макдэвидом, Поинтом, Доми и другими будущими звездами НХЛ. А еще в составе Канады был Зак Фукале. Не исключаем, что именно через вратаря «Трактора» наводили справки о потенциальном главном тренере.

О Гру довольно много хороших отзывов как от руководства «Тампы» (генменеджер «молний» Жюльен Брисбуа называл его «хоккейным гением»), так и от звезд первой величины. Его характеризуют жестким, но справедливым. Системным тренером, который ориентируется на оборону, но позволяет творить в атаке и любит скорость. Ну, а главное его качество — развитие молодежи. Неслучайно команда, которая сделала чемпионский дубль, доверяла развитие своих проспектов этому специалисту. Рыков, Щучинов и другие молодые игроки из системы «Трактора» могут смотреть в будущее с оптимизмом. Им точно дадут шанс, а заодно преподадут несколько ценных уроков. Интересно, что в роли Гру для «Трактора» может выступить… Заварухин. Ему предложено возглавить фарм-клуб челябинцев.

Очевидно, что Гру — это кандидатура Алексея Волкова. О том, что он не сработался с Алексеем Заварухиным, не говорил только ленивый. Заварухин, в свою очередь, делал акцент на том, что его в роли главного тренера утверждал сам губернатор. Плыть в одной лодке с Волковым им было сложно. А генеральному менеджеру, чтобы воплотить в жизнь все свои идеи, нужен был и свой тренер. Ни Заварухин, ни его предшественник Гатиятулин таковым не был. Волкову приходилось с ними находить точки соприкосновения, но это скорее был поиск компромиссов, чем нормальная работа. Генменеджер, пришедший в «Трактор» в конце прошлого сезона, изначально хотел видеть более системного специалиста, желательно — иностранца.

Понятно даже откуда в голове Волкова сложился такой образ. Свой первый и пока единственный трофей как генменеджер он выигрывал в союзе с Бобом Хартли — крайне дотошным канадцем, который строит свою игру от обороны и строго соблюдения мелочей. Собственно, говоря о желании укомплектовать «Трактор», габаритными игроками, он также делает отсылку к «Авангарду», где было немало гренадеров. После «Омского ОМОНа» он хочет собрать в Челябинске «Спецназ Гру».

Тренер фарм-клуба «Тампы», конечно, не ровня Хартли, который выигрывал Кубок Стэнли. Однако сейчас не те времена, чтобы привозить зарубежных тренеров первой величины. Гру вполне может выстрелить при наличии ассистентов, которые помогут ему доносить свои идеи вопреки языковому барьеру, и на фоне лиги, где давно не было иностранных тренеров со свежими идеями. Но если креатура Волкова провалится, то за это он должен будет ответить своей должностью. Пан или пропал.