Хотел жениться только на русской. История любви Овечкина и Шубской

Первая встреча

Капитан «Вашингтона» давно говорил, что хочет жениться только на русской девушке. В начале карьеры его считали ловеласом. У Александра был продолжительный роман с теннисисткой Марией Кириленко, который закончился спустя два года по инициативе спортсменки. Вскоре Овечкин начал встречаться с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Каролиной Севастьяновой. Однако и здесь дело не дошло до свадьбы.

Возможно, поиски той самой продолжались бы до сих пор, если бы в 2015 году Саша не наткнулся в социальных сетях на красивую девушку-модель. Лайкнув фотографию, хоккеист понял, что уже знаком с ней. В 2008 году Анастасия Шубская приезжала на Олимпиаду в Пекин с отцом-бизнесменом Кириллом Шубским. Встреча с Овечкиным произошла в «Русском доме». Насте тогда было 14 лет, поэтому ни о каких отношениях не могло идти и речи.

Однако юная девушка знала, с кем общалась. Позже она вспоминала, что представляла себе Овечкина жестким и агрессивным хоккеистом. В реальной жизни он оказался невероятно добрым и спокойным. Хотя, конечно же, Анастасия не могла подумать, что еще когда-нибудь жизнь снова их сведет. При этом всерьез и надолго.

Сообщение Овечкина, изменившее жизнь

Читайте также Живущая в США жена Овечкина рассказала, какую страну считает своим домом

Овечкин написал Шубской личное сообщение, вспомнил про первое знакомство и попросил номер телефона. Случилось все прямо в день рождения девушки. Она увидела в этом некий знак. Анастасия поделилась номером, после чего началась их красивая история любви. Однако долгое время им не удавалось встретиться. Овечкин жил в США, а Шубская только закончила ВГИК и готовилась продолжить обучение в Лос-Анджелесе.

Первая личная встреча состоялась именно на Западном побережье Америки, куда «Вашингтон» приехал на гостевую игру. Хоккеист пригласил даму в ресторан. Анастасия боялась, что общение может быть непростым, и не знала, найдутся ли у них общие темы для разговоров. Опасения оказались беспочвенными. Они болтали обо всем на свете, не испытывая никакой неловкости.

Вскоре пара познакомила друг друга с родителями. Мама Анастасии, знаменитая актриса Вера Глаголева, даже летала с дочкой в Вашингтон. Общение с родными складывалось практически идеально. Именно тогда Овечкин и Шубская поняли, что для совместного будущего нет никаких преград.

Предложение, свадьба и бесконечное счастье

Читайте также Жена Овечкина рассказала о неудачной попытке отдать сына в американский детсад

Летом 2015 года Александр прилетел в Россию и первым делом отправился к дому Анастасии. Девушка, открыв дверь, увидела перед глазами огромный букет и стоящего на одном колене Овечкина. Предложение стало неожиданностью. Однако Шубская не сомневалась и ответила согласием. Через год они поженились, а пышную свадьбу сыграли уже в 2017 году, выбрав для этого День семьи, любви и верности.

Через месяц после торжества случилась трагедия. Боровшаяся с болезнью мама девушки умерла. Овечкин был рядом и помог жене пережить удар. Настя переехала в США, а в 2018 году у них родился сын, которого назвали Сергеем. В честь умершего брата Александра. Ведь именно он много лет назад уговорил маленького Сашу заняться хоккеем и стоял у истоков начала великого пути.