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11:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».

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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Томас Новак (5-я минута), российский нападающий Яков Тренин (16) и Райан Макдона (57). У «Вашингтона» голами отметились Сонни Милано (10) и Николя Обе-Кюбель (32).

Российский форвард «Нэвшилла» Яков Тренин также отметился голевым пасом и стал второй звездой встречи. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов записал на свой счет один ассист. Форварды «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.

В другом матче дня «Флорида Пантерз» обыграла «Детройт Ред Уингз» (3:2). Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.

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2:3
1:2, 1:0, 0:1
Нэшвилл
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