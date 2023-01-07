«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Овечкин очков не набрал

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Томас Новак (5-я минута), российский нападающий Яков Тренин (16) и Райан Макдона (57). У «Вашингтона» голами отметились Сонни Милано (10) и Николя Обе-Кюбель (32).