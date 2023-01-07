«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», Овечкин очков не набрал
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Томас Новак (5-я минута), российский нападающий Яков Тренин (16) и Райан Макдона (57). У «Вашингтона» голами отметились Сонни Милано (10) и Николя Обе-Кюбель (32).
Российский форвард «Нэвшилла» Яков Тренин также отметился голевым пасом и стал второй звездой встречи. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов записал на свой счет один ассист. Форварды «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.
В другом матче дня «Флорида Пантерз» обыграла «Детройт Ред Уингз» (3:2). Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.