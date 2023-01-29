Овечкин не только снайпер, но и крушитель. Лучшие силовые приемы за его карьеру

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В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:3 ОТ) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился мощным силовым приемом в середине второго периода.

Жертвой российского хоккеиста стал канадский нападающий Жан-Габриэль Пажо, который беспомощно упал на лед после атаки 37-летнего россиянина. Судьи ушли смотреть повтор на предмет большого штрафа, но в итоге силовой был признан чистым.

Этим силовым приемом Овечкин не только придал заряд уверенности партнерам по команде, которая на тот момент горела со счетом 0:3, но и напомнил всем, что он является не только уникальным снайпером, но и элитным силовым форвардом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wBjBR1GoB-k" title="Alex Ovechkin hammers Pageau with a big hit and gets no penalty (16 jan 2023)" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Статистику силовых приемов в Национальной хоккейной лиге стали вести с сезона-2005/06, когда воспитанник московского «Динамо» дебютировал в НХЛ.

И на настоящий момент Овечкин занимает в этом списке четвертое место, набрав за карьеру 3049 силовых приемов. Тройку лидеров составляют два форварда «Айлендерс» Мэтт Мартин (3561 хит) и Кэл Клаттербак (3686), между которыми втиснулся уже завершивший карьеру экс-капитан «Лос-Анджелеса» Дастин Браун (3632).

Хиты наравне с голами являются отличительной чертой игровой манеры капитана «Вашингтона». Силовыми приемами он не раз отправлял в нокаут соперников, которые после долго не могли встать.

Овечкин является одним из лидеров НХЛ по наличию подборок на YouTube с хитами. И здесь действительно есть из чего выбрать.

Овечкин против Здено Хары

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом 11 января 2019 года в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:2 Б).

В концовке первого периода он отправил на скамейку запасных защитника-гиганта «Брюинз» Здено Хару.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7Rnwqx1HtmM" title="GOTTA SEE IT: Alex Ovechkin Launches Zdeno Chara Into Capitals’ Bench" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне понравился силовой прием Овечкина. Мы всегда соперничаем с ним, не жалея друг друга. Я подустал и пытался выкинуть шайбу из зоны. Знал, что он собирается применить силовой прием, но потерял равновесие, и ему удалось повалить меня на лед. Лучшие хоккеисты всегда играют так. Вне льда мы с ним друзья, но на льду мы соперники и готовы сражаться друг с другом», — совсем не обиделся словак после такого действия соперника.

Вообще, Овечкин любит и практикует такие приемы. После столкновений с ним за пределы льда в прямом смысле слова улетали Коннор Тимминс, Брэйден Шенн, Нейт Шмидт, Брэйди Шей, и это еще далеко не полный список.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/N1MAOyvE0qs" title="Alex Ovechkin Launches Conor Timmins Into Capitals' Bench With Massive Hit" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/G0oA-fhuVsE" title="Овечкин выносит Щенна за борт / Ovechkin sends Schenn into bench" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Y00CiLhyTPM" title="Alex Ovechkin Sends Nate Schmidt For Involuntary Line Change Into Golden Knights Bench" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3_lzGc4q_e8" title="Ovechkin tackles Skjei over the board into Russia's bench" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин против Туомо Рууту

15 января 2012 года «Вашингтон» играл против «Каролины» (2:1). В третьем периоде Овечкин в результате борьбы с одним из соперников оказался на льду. Россиянин считал, что в этом случае было нарушение правил, но судьи продолжили игру.

Тогда Овечкин решил выместить злость на первом попавшемся сопернике, которым оказался финский нападающий Туомо Рууту. Финн пытался войти в зону «Вашингтона», но на его пути несокрушимой стеной встал Овечкин. Рууту с грохотом отлетел в борт, а «взрывная волна» была такой силы, что на ногах даже не устоял лайнсмен.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Mei7KJjI4XE" title="Alex Ovechkin rocks T.Ruutu" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оказалось, что между хоккеистами старые счеты. В марте 2011 года Овечкин только восстановился после микротравмы и вернулся на лед как раз в матче с «Каролиной» (2:3 Б). В одном эпизоде, когда «ураган» Рууту сначала попытался вывести из строя защитника соперника, а потом опрокинул на лед Овечкина, россиянин даже полез в драку, но был вовремя остановлен судьей.

Вообще, Овечкин не питал большой любви к семейству Рууту. Если с Туомо он боролся только на льду, то его младшего брата — Яркко — он просто на дух не переносил.

«Рууту ничего больше не умеет делать, кроме как ломать соперника. Таких хоккеистов считаю мусором в команде», — говорил Овечкин о финском форварде, который заработал в НХЛ статус настоящего провокатора.

Овечкин против Брэда Маршана

Говоря о хоккеистах со статусом провокатора в НХЛ, нельзя не упомянуть о форварде «Бостона» Брэде Маршане.

22 мая 2021 года российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в 4-м матче серии плей-офф против «Бостона» (1:4) в первом раунде отметился 6 силовыми приемами. И один раз под раздачу попал как раз многими «любимый» Маршан.

В начале третьего периода капитан «Кэпиталз» мощно влетел в канадского форварда «Брюинз». В результате столкновения у соперника слетел шлем, и Маршан смачно приехал в борт.

«Просто хорошая игра в обороне. Определенно чувствую себя хорошо», — оценил свой силовой прием Овечкин после матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3PUFwVH6tCU" title="Alexander Ovechkin Sends Brad Marchand Flying With Massive Crunch" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, соперник не остался в долгу. Форвард «Бостона» Давид Пастрняк, а следом и все тот же Маршан ответили силовыми приемами, дважды ударив Овечкина в спину.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KrSsazWUJ0s" title="Alex Ovechkin Takes Back To Back Hits From Pastrnak And Marchand" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин против Криса Челиоса

22 февраля 2006 года сборная России проводила матч против США (5:4) в рамках хоккейного турнира на Олимпиаде в Турине.

В составе американской сборной на Олимпиаду-2006 поехал 44-летний защитник Крис Челиос. Для ветерана эти Игры были четвертыми в карьере, причем первый раз он выступал на них еще в 1984 году.

Тем временем в составе России на Игры в Турине был включен 20-летний Овечкин. Несмотря на огромную разницу в опыте, юный хоккеист не пощадил ветерана, сокрушив его силовым приемом за воротами американского голкипера.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8Z8B2NT09RA" title="Ovechkin smokes Chelios" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Позже на повторах стало очевидно, что еще до этого столкновения Челиос сам подтолкнул соперника, чем, видимо, здорово разозлил юного форварда.

44-летний американец, который сам всегда славился жестким, а иногда и жестоким стилем игры, после такого мощного силового приема встал, отряхнулся и как ни в чем ни бывало поехал дальше.

«Сломанные руки заживают. Пальцы заживают. Боль от поражения не проходит», — Челиос всегда проповедовал именно такой подход к игре.

Овечкин против Евгения Малкина

Большая часть карьеры Александра Овечкина в НХЛ прошла в противостоянии с «Питтсбургом» и его капитаном Сидни Кросби.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PrSDiT6DDgY" title="Sidney Crosby vs Alex Ovechkin Every Hate Moments" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем удивительнее, что самые жесткие силовые приемы от Овечкина доставались не старине Сиду, а партнеру Ови по сборной России Евгению Малкину.

23 января 2008 года «Питтсбург» принимал «Вашингтон» (5:6 Б) в матче регулярного чемпионата. Малкин выезжал из-за ворот, когда к нему на полной скорости подлетел Овечкин. Только маневренность лидера «Пингвинов» уберегла его от потенциальной травмы. Овечкин лишь по касательной задел соперника, но его скорость была столь высока, что по инерции Александр сам подлетел в воздух и врезался в борт, так же рискуя получить серьезную травму.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IZkPn9kjRFE" title="Ovechkin and Malkin almost fight after Ovy blows hit" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Такая агрессия по отношению к соотечественнику вызвала множество вопросов. Только много позже стали известны подробности конфликта, который привел к ссоре двух суперзвезд.

«Когда-то мы были хорошими друзьями, много общались, проводили вместе время. Теперь же наши отношения практически сошли на нет», — говорил Малкин.

В декабре 2010 года в матче «Питтсбурга» и «Вашингтона» (3:2 Б) состоялся второй раунд противостояния российских хоккеистов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/65KA2axebUs" title="NHL: Alex Ovechkin HUGE Hit Evegni Malkin 12/23/10" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин сбил Малкина с ног на первой же минуте матча. Сразу после этого эпизода на льду произошла небольшая потасовка, по итогам которой малые штрафы получили Мэтт Кук из «Питтсбурга» и Джон Эрскин из «Вашингтона».

К счастью, вскоре Овечкин и Малкин помирились и уже не пытались проломить друг другом борт во время матча.

Овечкин против Пи Кея Суббана

1 февраля 2011 года «Вашингтон» на своем льду принимал «Монреаль» (3:2 Б).

В начале третьего периода Александр в центральном круге встретил силовым приемом защитника «Канадиенс» Пи Кей Суббана. Канадец пытался уйти от столкновения в последний момент, но только ухудшил для себя ситуацию. Он подлетел в воздух, сделал оборот на 360 градусов и рухнул на лед. К счастью, обошлось без травмы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/80ynE24gfYM" title="Alex Ovechkin's legendary 360 degrees hit on PK Subban (1 feb 2011)" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я буду честен с вами, я сам люблю провести классный силовой прием. Но когда я полетел в воздух, то показалось, что все вокруг замерло. На пару секунд я вообще потерял ориентацию в пространстве. Я только думал: “Когда же я упаду? Когда же я упаду?” И потом… БАМ!» — рассказывал в красках Суббан о том моменте.

Причем еще на льду игроки успели между собой обсудить этот силовой прием.

«Он подъехал ко мне и улыбнулся: “Я поймал тебя”. Тут не поспоришь. Затем он добавил: “Только теперь не бей меня слишком сильно”. Я только рассмеялся в ответ. Забавный эпизод», — добавлял Суббан.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wo3Xcnx4ER0" title="PK Subban Talks About Ovechkin's Hit On Him" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас канадец уже завершил карьеру и переквалифицировался в эксперта на телевидении. И он с нетерпением ждет момента, когда Александр Овечкин сможет превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам.

«Хоккей только выиграет, если он догонит Уэйна. Посмотрите на другие виды спорта. Посмотрите, что делают Леброн Джеймс в баскетболе и Том Брэйди в НФЛ. То же самое в хоккее. Мы видим, как легенды и члены Зала славы становятся старше. Нам нужны современники, которых можно увидеть, с которыми можно поговорить, посмотреть по телевизору, как они бьют рекорды, прикоснуться к ним», — говорит Суббан.

Овечкин против Яромира Ягра

И все же, пожалуй, самый памятный силовой прием в своей карьере Овечкин провел в составе сборной России.

Это случилось 21 февраля 2010 года в матче олимпийского хоккейного турнира против Чехии (4:2). Под раздачу попал лучший игрок в истории чешского хоккея — Яромир Ягр. На тот момент Ягру было уже 38 лет, а Овечкину — только 24.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/__iYflhHvak" title="Alexander Ovechkin big hit Jaromír Jagr and Malkin scores, Olympics 2010, Best Quality" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Исторический хит случился на третьей минуте третьего периода.

«Матч был очень напряженный. Помню, Семин упал у борта, шайба оказалась у Ягра. Я знал, что он не будет пасовать, а пойдет меня обыгрывать. Я был готов. Он пошел влево, потом вправо, а потом — раз! Я убил его!» — рассказывал Овечкин.

Звук от столкновения двух хоккеистов разлетелся по всей арене, заставив одновременно вскочить на ноги 17 тысяч зрителей. «Это было похоже на 8-балльное землетрясение! — восхищался журнал Sports Illustrated. — Овечкин буквально закатал Ягра в лед! Он стер его в порошок».

«Это был хороший силовой. Все равно, было там нарушение или нет», — рассказывал позже Ягр.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_3kwLVQdErE" title="JAROMIR JAGR ABOUT THE BIG HIT FROM ALEXANDER OVECHKIN" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чех признавался, что допустил ошибку, когда решил обыграть Овечкина в одиночку: «Я не видел, кому можно пасовать. Знай я, что случится дальше, сыграл бы по-другому. Здоровье можно поправить. Гораздо больше боли причиняет мне то, что потеря шайбы в том эпизоде привела к голу».

СМИ символично окрестили столкновение Ягра и Овечкина «сменой поколений».

Ягр говорил, что после столкновения с Овечкиным его еще несколько недель мучали боли в шее: «Удар пришелся не в нее. Повреждение произошло из-за резкого падения назад после удара. По-хорошему, надо было полечиться, но времени совсем не было».

«Наверное, это был лучший хит в моей жизни», — подытожил Овечкин.