Российского защитника «Бостона» Орлова признали первой звездой недели в НХЛ

В 4 встречах Орлов набрал 9 (3 заброшенные шайбы + 6 результативных передач) очков при показателе полезности «+7». Второй звездой недели с такими же показателями признан канадский нападающий «Оттавы» Клод Жиру. Третьей звездой стал шведский вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, отразивший 70 из 71 броска по своим воротам в двух встречах.

Орлов перешел в «Бостон» из «Вашингтона» 24 февраля. 31-летний россиянин стал первым защитником клуба, набравшим восемь очков в четырех стартовых матчах. Среди полевых игроков результативнее него в «Бостоне» начинал только нападающий Фред Стэнфилд в 1967 году, набравший тогда 11 очков.