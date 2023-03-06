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6 марта, источник: ТАСС

Российского защитника «Бостона» Орлова признали первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Защитник «Бостона» россиянин Дмитрий Орлов признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба лиги.

Бостон
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Источник: Reuters

В 4 встречах Орлов набрал 9 (3 заброшенные шайбы + 6 результативных передач) очков при показателе полезности «+7». Второй звездой недели с такими же показателями признан канадский нападающий «Оттавы» Клод Жиру. Третьей звездой стал шведский вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, отразивший 70 из 71 броска по своим воротам в двух встречах.

Орлов перешел в «Бостон» из «Вашингтона» 24 февраля. 31-летний россиянин стал первым защитником клуба, набравшим восемь очков в четырех стартовых матчах. Среди полевых игроков результативнее него в «Бостоне» начинал только нападающий Фред Стэнфилд в 1967 году, набравший тогда 11 очков.

Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года, до этого защитник играл за новокузнецкий «Металлург». Вместе с «Вашингтоном» Орлов стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. В составе сборной России защитник выиграл чемпионат мира 2014 года и трижды стал бронзовым призером турнира (2016, 2017, 2019).

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