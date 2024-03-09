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11:28 (мск), источник: Sport24

Малкин извинился перед фанатами «Питтсбурга» за разгромное поражение от «Вашингтона»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин извинился перед болельщиками за разгромное поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (0:6).

Питтсбург
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Источник: Reuters

«Нам нужно просто играть усердно для болельщиков. Мы все понимаем, что это не лучший вечер для нас, и я хочу извиниться перед болельщиками, потому что они платят за билеты, они приходят на арену и видят этот хоккей. Это не очень хорошо… Нам нужно играть еще сильнее.

Мы должны помогать друг другу и поддерживать друг друга. Хоккей быстро меняется.

Может быть, сейчас, после дедлайна, ребята уже не чувствуют давления и, возможно, немного расслабятся и будут играть лучше. Кто знает.

У нас нет больших шансов, но мы все еще верим, что у нас есть шанс попасть в плей-офф», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Кречиоло.

Питтсбург
0:6
0:1, 0:4, 0:1
Вашингтон
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