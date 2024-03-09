Малкин извинился перед фанатами «Питтсбурга» за разгромное поражение от «Вашингтона»

«Нам нужно просто играть усердно для болельщиков. Мы все понимаем, что это не лучший вечер для нас, и я хочу извиниться перед болельщиками, потому что они платят за билеты, они приходят на арену и видят этот хоккей. Это не очень хорошо… Нам нужно играть еще сильнее.



Мы должны помогать друг другу и поддерживать друг друга. Хоккей быстро меняется.



Может быть, сейчас, после дедлайна, ребята уже не чувствуют давления и, возможно, немного расслабятся и будут играть лучше. Кто знает.



У нас нет больших шансов, но мы все еще верим, что у нас есть шанс попасть в плей-офф», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Кречиоло.