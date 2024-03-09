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20:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин отреагировал на обмен Кузнецова из «Вашингтона»

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что ему тяжело из-за ухода его соотечественника Евгения Кузнецова из клуба, форвард был важной частью команды.

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Источник: AP 2023

В пятницу Кузнецов в результате обмена перешел из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину». В начале февраля Кузнецов обратился к программе помощи игрокам лиги и выбыл на неопределенный срок. Программа создана с целью оказания поддержки игрокам, испытывающим, в частности, проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми, психологические трудности.

«Тяжело. Он был важной частью команды, моим большим другом. Надеюсь, в новой команде у него все получится», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х.

Кузнецову 31 год, он был выбран «Вашингтоном» на драфте 2010 года под общим 26-м номером. Вместе с клубом форвард в 2018 году завоевал Кубок Стэнли. В России нападающий представлял челябинский «Трактор». В составе национальной команды он дважды становился чемпионом мира и по разу — серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

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