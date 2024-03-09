Овечкин отреагировал на обмен Кузнецова из «Вашингтона»

В пятницу Кузнецов в результате обмена перешел из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину». В начале февраля Кузнецов обратился к программе помощи игрокам лиги и выбыл на неопределенный срок. Программа создана с целью оказания поддержки игрокам, испытывающим, в частности, проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми, психологические трудности.
«Тяжело. Он был важной частью команды, моим большим другом. Надеюсь, в новой команде у него все получится», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х.
Кузнецову 31 год, он был выбран «Вашингтоном» на драфте 2010 года под общим 26-м номером. Вместе с клубом форвард в 2018 году завоевал Кубок Стэнли. В России нападающий представлял челябинский «Трактор». В составе национальной команды он дважды становился чемпионом мира и по разу — серебряным и бронзовым призером мировых первенств.