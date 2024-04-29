«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» в матче плей-офф НХЛ, Макдэвид набрал 10-е очко
В другой встрече игрового дня «Нэшвилл» на домашней площадке уступил «Ванкуверу», владея преимуществом в две шайбы за три минуты до конца игры.
В другой встрече игрового дня «Нэшвилл» на домашней площадке уступил «Ванкуверу», владея преимуществом в две шайбы за три минуты до конца игры.
ТАСС, 29 апреля. «Эдмонтон» со счетом 1:0 обыграл «Лос-Анджелес» в гостевом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Единственную шайбу в матче забросил Эван Бушар (32). Российский форвард «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков не набрал очков, в его активе одна передача в четырех матчах противостояния. Канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 10-е очко в играх плей-офф, на его счету теперь 1 шайба и 9 передач.
«Эдмонтон» увеличил преимущество в серии до четырех побед (3−1). Следующий матч команды вновь проведут на домашней площадке американского клуба, игра пройдет 1 мая. По итогам регулярного чемпионата «Эдмонтон» занял второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, «Лос-Анджелес» — третье.
В другом матче игрового дня «Нэшвилл» на домашней площадке уступил «Ванкуверу» (3:4 ОТ), владея преимуществом в две шайбы за три минуты до конца встречи. Российские игроки «Ванкувера» Никита Задоров и Илья Михеев не набрали очков. «Ванкувер» ведет в серии с «Нэшвиллом» со счетом 3−1, следующая игра команд состоится в ночь на 1 мая по московскому времени.