«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» в матче плей-офф НХЛ, Макдэвид набрал 10-е очко

Единственную шайбу в матче забросил Эван Бушар (32). Российский форвард «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков не набрал очков, в его активе одна передача в четырех матчах противостояния. Канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 10-е очко в играх плей-офф, на его счету теперь 1 шайба и 9 передач.

В другом матче игрового дня «Нэшвилл» на домашней площадке уступил «Ванкуверу» (3:4 ОТ), владея преимуществом в две шайбы за три минуты до конца встречи. Российские игроки «Ванкувера» Никита Задоров и Илья Михеев не набрали очков. «Ванкувер» ведет в серии с «Нэшвиллом» со счетом 3−1, следующая игра команд состоится в ночь на 1 мая по московскому времени.