Америку восхищает сенсационный русский герой! Ничушкин положил хет-трик и стал лучшим снайпером плей-офф НХЛ

Пока мы сокрушались о неудачах Овечкина и смотрели на попытки «Тампы» вернуть серию против «Флориды», в Западной конференции достаточно неожиданно вышел на авансцену другой русский герой.

Валерий Ничушкин, форвард «Колорадо», который по ходу сезона прошел программу реабилитации, играет великолепно с самого старта розыгрыша Кубка Стэнли. Он забивает в каждом матче серии против «Виннипега», а в четвертом матче челябинец оформил хет-трик и стал лучшим снайпером плей-офф. У Ничушкина и Зака Хаймана из «Эдмонтона» по 6 заброшенных шайб.

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«Колорадо» выиграл матч со счетом 5:1 и повел в серии 3−1. Россиянином восхищаются все. И болельщики, которые в социальных сетях уже запустили голосование, в котором предлагается спрогнозировать, признают ли Валерия лучшим игроком плей-офф, и журналисты.

«Ничушкин и Арттури Лехконен — это просто мечта тренера. Все знают, что случилось с Валерием год назад перед третьей игрой в Сиэтле. А сейчас Ничушкин забивает помногу, его голы вынудили убрать из ворот “Джетс” звездного вратаря Коннора Хеллебайка. Это же невероятно!», — восхитился россиянином обозреватель Colorado Hockey Now Эван Равал.

Это был первый кубковый хет-трик Ничушкина в карьере. Он поставил «Реактивщиков» на грань вылета, а кроме этого, «Джетс» едва не потеряли Владислава Наместникова. В одном и эпизодов Владу прилетел в лицо мощный бросок, и попадание шайбы оказалось очень болезненным. К счастью, худших последствий удалось избежать и Наместников должен выйти на лед в следующем матче, который может оказаться для «Виннипега» последним.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241294&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Всегда приятно видеть, как хоккеист преуспевает после того, как прошел тяжелую ситуацию. Это нелегко, но Ничушкин это сделал. Это приятно», — оценил россиянина бывший звездный форвард «Питтсбурга» Кевин Стивенс, который сам за свою карьеру преодолевал массу трудностей.

«Никто не понимает зависимости, пока ты ее сам не испытаешь. Я вот не знал, что склонен к этому. Я не употреблял ничего до 28 лет и не подозревал, что это будет тем, на чем я застряну. Я топлю за Вэла. Он отличный игрок. Я знаю, что он чувствует. Вэл — тот парень, который вам просто необходим, если вы собираетесь выиграть Кубок Стэнли», — заявил Стивенс.

Пятый матч серии состоится 1 мая в Виннипеге.