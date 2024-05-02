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11:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский нападающий вернулся после травмы и тащит «Даллас»! Скоро он может выбить чемпиона

Обзор игрового дня НХЛ.

Даллас
ВегасНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов пропустил больше двух месяцев из-за перелома ноги и вернулся как раз перед плей-офф. Он сыграл в последнем матче регулярки против «Сент-Луиса» (2:1 Б) в тройке с Дюшеном и Маршментом, и было заметно, что Дадонов далек от оптимальных кондиций.

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Тем не менее главный тренер «Старз» Питер Дебур нашел место в составе для опытного форварда в плей-офф. В первых двух матчах серии против «Вегаса» Дадонов играл в четвертом звене с Факсой и Стилом, и «Даллас» проиграл. Дебур пошел на перестановки и на третью игру выпустил россиянина в тройке с Сегином и Павелски. Как итог — результативная передача. А в четвертом матче Дадонов поразил ворота Томпсона броском с острого угла.

Сегодня Павелски в тройке с Дадоновым и Сегином заменил Дюшен, но отличился российский нападающий, когда на льду вместе с ним были молодые Станковен и Джонстон. Только посмотрите, как ускорился 35-летний Дадонов, чтобы замкнуть прострел Станковена!

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До сегодняшнего дня команды обменивались гостевыми победами, но «Даллас» прервал эту серию. Победную шайбу в конце второго периода забросил Робертсон, но решающим можно назвать сейв вратаря «Старз» Оттинджера после выхода Стивенсона. Теперь действующий обладатель Кубка Стэнли — в одном шаге от вылета. А ведь так хорошо все начиналось для «Вегаса».

Макдэвид идет дальше

Серия «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» обещала быть напряженной, но в итоге завершилась в пяти матчах. «Короли» так и не смогли сдержать главную звезду соперника Коннора Макдэвида, а вдобавок к нему и Зака Хаймана с Леоном Драйзайтлем.

Не помог «Лос-Анджелесу» и достаточно курьезный гол. Владислав Гавриков просто вбрасывал шайбу в зону, но от борта она отскочила удачно прямо на клюшку Лаферрье, чего совсем не ожидал Скиннер.

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Ключевым стал момент с засчитанным голом Драйзайтля при счете 2:1 в пользу «Лос-Анджелеса». Риттич выловил шайбу после броска немецкого нападающего, но судьи после видеопросмотра посчитали, что шайба в ловушке чешского вратаря пересекла линию ворот.

Вполне вероятно, что во втором раунде нас ждет канадское противостояние — «Эдмонтон» сыграет с победителем пары «Ванкувер» — «Нэшвилл». Пока «Кэнакс» впереди со счетом 3−2.

Автор: Артур Хайруллин

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