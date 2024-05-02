Российский нападающий вернулся после травмы и тащит «Даллас»! Скоро он может выбить чемпиона

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов пропустил больше двух месяцев из-за перелома ноги и вернулся как раз перед плей-офф. Он сыграл в последнем матче регулярки против «Сент-Луиса» (2:1 Б) в тройке с Дюшеном и Маршментом, и было заметно, что Дадонов далек от оптимальных кондиций.

Тем не менее главный тренер «Старз» Питер Дебур нашел место в составе для опытного форварда в плей-офф. В первых двух матчах серии против «Вегаса» Дадонов играл в четвертом звене с Факсой и Стилом, и «Даллас» проиграл. Дебур пошел на перестановки и на третью игру выпустил россиянина в тройке с Сегином и Павелски. Как итог — результативная передача. А в четвертом матче Дадонов поразил ворота Томпсона броском с острого угла.

Сегодня Павелски в тройке с Дадоновым и Сегином заменил Дюшен, но отличился российский нападающий, когда на льду вместе с ним были молодые Станковен и Джонстон. Только посмотрите, как ускорился 35-летний Дадонов, чтобы замкнуть прострел Станковена!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241312&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До сегодняшнего дня команды обменивались гостевыми победами, но «Даллас» прервал эту серию. Победную шайбу в конце второго периода забросил Робертсон, но решающим можно назвать сейв вратаря «Старз» Оттинджера после выхода Стивенсона. Теперь действующий обладатель Кубка Стэнли — в одном шаге от вылета. А ведь так хорошо все начиналось для «Вегаса».

Макдэвид идет дальше

Серия «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» обещала быть напряженной, но в итоге завершилась в пяти матчах. «Короли» так и не смогли сдержать главную звезду соперника Коннора Макдэвида, а вдобавок к нему и Зака Хаймана с Леоном Драйзайтлем.

Не помог «Лос-Анджелесу» и достаточно курьезный гол. Владислав Гавриков просто вбрасывал шайбу в зону, но от борта она отскочила удачно прямо на клюшку Лаферрье, чего совсем не ожидал Скиннер.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241311&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ключевым стал момент с засчитанным голом Драйзайтля при счете 2:1 в пользу «Лос-Анджелеса». Риттич выловил шайбу после броска немецкого нападающего, но судьи после видеопросмотра посчитали, что шайба в ловушке чешского вратаря пересекла линию ворот.

Вполне вероятно, что во втором раунде нас ждет канадское противостояние — «Эдмонтон» сыграет с победителем пары «Ванкувер» — «Нэшвилл». Пока «Кэнакс» впереди со счетом 3−2.