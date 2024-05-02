Гол Дадонова помог «Далласу» выйти вперед в серии с «Вегасом»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов (6'), Мэтт Дюшен (9') и Джейсон Робертсон (37'). У гостей забивали Марк Стоун (4') и Уильям Каррье (13').

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отличился во второй игре кряду. После пяти матчей в активе 35-летнего россиянина две шайбы и одна результативная передача. Всего на его счету 25 матчей в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 14 (6+8) очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9ac63158298d7d98&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241312" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После пяти матчей в активе 28-летнего россиянина четыре передачи. Всего на его счету 77 матчей в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 31 (10+21) результативный балл.

«Даллас» выиграл третью игру подряд и повел в серии с «Вегасом» со счетом 3−2. Это первый случай в истории франшизы, когда им удалось перевернуть ход серии, которая началась для них с двух поражений.

Шестой матч серии пройдет на домашнем льду «Вегаса» в субботу, 4 марта.