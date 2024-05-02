Передача Гаврикова не спасла «Лос-Анджелес» от вылета из плей-офф
«Эдмонтон» дома обыграл «Лос-Анджелес» (4:3) в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
«Эдмонтон» дома обыграл «Лос-Анджелес» (4:3) в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
У хозяев дублем отметился Леон Драйзайтль (28', 33'), еще по одной шайбе забросили Эвандер Кейн (11') и Зак Хайман (40'). У гостей забивали Алекс Лаферрье (20'), Блэйк Лизотт (24') и Адриан Кемпе (58').
Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей. 28-летний россиянин выполнил проброс шайбы по борту, который неожиданно трансформировался в передачу на пустые ворота для Лаферрье.
Для Гаврикова это вторая результативная передача в серии с «Эдмонтоном». Всего на его счет 23 матча в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 6 (1+5) очков.
«Эдмонтон» выиграл серию с «Лос-Анджелесом» со счетом 4−1 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ. Следующим соперником «нефтяников» станет победитель серии «Ванкувер» — «Нэшвилл» (3−2).
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид закончил серию с 12 (1+11) набранными очками и возглавил список лучших бомбардиров плей-офф. Он установил рекорд франшизы
в XXI веке по числу результативных передач в первых пяти матчах плей-офф. Рекордсменом является Уэйн Гретцки, который в плей-офф НХЛ-1987 в первых пяти матчах сделал 13 результативных передач.
«Лос-Анджелес» не может пройти первый раунд плей-офф НХЛ с 2014 года. Тогда «короли» в последний раз становились обладателями Кубка Стэнли. С тех пор команда из Калифорнии проиграла пять серий первого раунда, причем в трех последних случаях их побеждал «Эдмонтон».