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08:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Передача Гаврикова не спасла «Лос-Анджелес» от вылета из плей-офф

«Эдмонтон» дома обыграл «Лос-Анджелес» (4:3) в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

Эдмонтон
Лос-АнджелесНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился Леон Драйзайтль (28', 33'), еще по одной шайбе забросили Эвандер Кейн (11') и Зак Хайман (40'). У гостей забивали Алекс Лаферрье (20'), Блэйк Лизотт (24') и Адриан Кемпе (58').

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей. 28-летний россиянин выполнил проброс шайбы по борту, который неожиданно трансформировался в передачу на пустые ворота для Лаферрье.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Гаврикова это вторая результативная передача в серии с «Эдмонтоном». Всего на его счет 23 матча в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 6 (1+5) очков.

«Эдмонтон» выиграл серию с «Лос-Анджелесом» со счетом 4−1 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ. Следующим соперником «нефтяников» станет победитель серии «Ванкувер» — «Нэшвилл» (3−2).

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид закончил серию с 12 (1+11) набранными очками и возглавил список лучших бомбардиров плей-офф. Он установил рекорд франшизы
в XXI веке по числу результативных передач в первых пяти матчах плей-офф. Рекордсменом является Уэйн Гретцки, который в плей-офф НХЛ-1987 в первых пяти матчах сделал 13 результативных передач.

«Лос-Анджелес» не может пройти первый раунд плей-офф НХЛ с 2014 года. Тогда «короли» в последний раз становились обладателями Кубка Стэнли. С тех пор команда из Калифорнии проиграла пять серий первого раунда, причем в трех последних случаях их побеждал «Эдмонтон».

Эдмонтон
4:3
1:1, 3:1, 0:1
Лос-Анджелес
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