Передача Гаврикова не спасла «Лос-Анджелес» от вылета из плей-офф

У хозяев дублем отметился Леон Драйзайтль (28', 33'), еще по одной шайбе забросили Эвандер Кейн (11') и Зак Хайман (40'). У гостей забивали Алекс Лаферрье (20'), Блэйк Лизотт (24') и Адриан Кемпе (58').

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей. 28-летний россиянин выполнил проброс шайбы по борту, который неожиданно трансформировался в передачу на пустые ворота для Лаферрье.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2f09435e2469ef3c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241311" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Гаврикова это вторая результативная передача в серии с «Эдмонтоном». Всего на его счет 23 матча в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 6 (1+5) очков.

«Эдмонтон» выиграл серию с «Лос-Анджелесом» со счетом 4−1 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ. Следующим соперником «нефтяников» станет победитель серии «Ванкувер» — «Нэшвилл» (3−2).

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид закончил серию с 12 (1+11) набранными очками и возглавил список лучших бомбардиров плей-офф. Он установил рекорд франшизы

в XXI веке по числу результативных передач в первых пяти матчах плей-офф. Рекордсменом является Уэйн Гретцки, который в плей-офф НХЛ-1987 в первых пяти матчах сделал 13 результативных передач.