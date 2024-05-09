«Ванкувер» сотворил ещё одно чудо в Кубке Стэнли! «Эдмонтон» сдал победный матч за 5 минут

Ванкувер — Эдмонтон — 5:4 — видео, голы, обзор матча второго раунда плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли, 9 мая 2024 года | Источник: Чемпионат.com

Впервые за 32 года и в третий раз в истории «Ванкувер» и «Эдмонтон» сошлись в плей-офф НХЛ. Проецировать предыдущие встречи на наше время, конечно, едва ли стоит, но «косатки» в этом противостоянии особо не преуспевали — в 1986 году «нефтяники» всухую прошли соперника в серии до трёх побед, а через шесть лет одолели «Кэнакс» в шести матчах.

Несмотря на более высокий посев, команду из Британской Колумбии сложно было назвать фаворитом серии — команда Рика Токкета с огромным трудом прошла менее мастеровитый «Нэшвилл», и встреча с мощнейшей атакой «Ойлерз» не сулила для сегодняшних хозяев ничего хорошего. Тем более что победители Тихоокеанского дивизиона по-прежнему вынуждены справляться без своего первого номера Тэтчера Демко, который точно не примет участия в первых четырёх матчах. Артур Шилов неплохо проявил себя в серии с «Предаторз», но противостоять не самой звёздной атаке «хищников» совсем не равно сдерживать Макдэвида, Драйзайтля, Хаймана и других.

Прямое подтверждение этому мы увидели уже в начале первого периода. «Ванкувер» схватил глупое удаление за нарушение численного состава уже на 40-й секунде. Меньшинство «Кэнакс» в этом плей-офф нейтрализовало 20 из 22 попыток соперников разыграть лишнего, но, опять же, сейчас против него выступила совсем другая сила. Защитники «косаток» пару раз смогли вывести шайбу из зоны, но затем произошло то, что и должно было произойти — Драйзайтль и Ньюджент-Хопкинс вывели на бросок Хаймана, который не промахнулся с короткого расстояния.

Раззабивавшийся в этом сезоне канадец забросил уже восьмую шайбу по ходу плей-офф. В истории «Эдмонтона» больше за первые шесть матчей на свой счёт записывал только Марк Мессье, а столько же — Уэйн Гретцки. Половину из них Хайман оформил в большинстве, которое у «нефтяников» просто потрясает воображение. Гол Зака стал 10-й реализованной попыткой из 21 возможной — это почти 48%!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241357&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Почти до самого перерыва «косаток» практически не было видно на льду — естественно, за это время гости успели увеличить своё преимущество. Драйзайтль оформил ассистентский дубль, а точным броском отметился бывший «хищник» Маттиас Экхольм, который без всякого сопротивления от души щёлкнул мимо Шилова. «Эдмонтону» даже не пришлось создавать трафик перед голкипером — три игрока «Ванкувера» прекрасно справились с этим своими силами.

Незадолго до ухода в раздевалку «Кэнакс» организовали небольшой (неудачный) навал, который продолжился в начале второго периода и воплотился в гол Дакоты Джошуа. «Косатки» почувствовали уверенность и вполне могли сравнивать счёт, однако старая добрая закономерность «не забиваешь ты — забивают тебе» сработала на все 100%.

В середине двадцатиминутки «нефтяникам» хватило всего 45 секунд, чтобы дважды пробить вратаря — сначала Сеси, а затем Хайман сделали преимущество «Эдмонтона» ещё более комфортным. Зак забросил девятую шайбу в этом розыгрыше Кубка Стэнли и обогнал Валерия Ничушкина в гонке снайперов, а в истории плей-офф был всего один случай, когда игрок забивал больше за первые шесть матчей — в 1919 (!) году 11 шайб в пяти играх забросил Ньюси Лалонд. Во втором периоде гостям хватило всего трёх бросков для двух взятий ворот.

Не без доли везения «Ванкувер» отыграл один гол ещё до перерыва — Элиас Линдхольм простреливал на пятак из-за ворот, но шайба попала в клюшку голкиперу «Ойлерз» Стюарту Скиннеру и от неё отскочила в ворота.

А вот в третьем периоде на лёд забыл выйти уже «Эдмонтон», буквально обесценив все хвалебные речи в свой адрес после первых двух игровых отрезков. Первый бросок в створ Шилова последовал только после 16 минут — к тому моменту «Ванкувер» перевернул игру с ног на голову, трижды огорчив Скиннера!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241356&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всё началось с удачного подправления Миллера с острого угла, продолжилось мощным щелчком Задорова и достигло кульминации благодаря хитрому броску Гарланда всего через 39 секунд после гола россиянина — 5:4! Всего же три шайбы уместились в 4 минуты и 48 секунд — к такому «нефтяники» оказались совсем не готовы.

Резко собраться и вернуться в игру у «Ойлерз» уже не получилось — «Эдмонтон» сдал победный матч, а «Ванкувер» сотворил ещё один чудесный камбэк в этом розыгрыше Кубка Стэнли и открыл счёт в серии.