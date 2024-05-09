Коннор Макдэвид впервые в карьере не нанёс ни одного броска в матче плей-офф НХЛ | Источник: Чемпионат.com

Встреча на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 5:4 (0:2; 2:2; 3:0). «Ванкувер» отыгрался со счёта 1:4 по ходу матча и повёл в серии 1−0.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид провёл на площадке 24 минуты и 3 секунды, отметился результативным пасом и завершил матч с показателем полезности «-1». Макдэвид впервые в карьере не нанёс ни одного броска в матче плей-офф НХЛ. Всего за карьеру канадский форвард провёл 55 матчей в плей-офф НХЛ.