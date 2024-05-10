Панарин наказал друга Овечкина за ошибку! Русский гений исполнил гол-шедевр

«Нью-Йорк Рейнджерс» оправдывают статус фаворитов текущего розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и становятся еще один шаг ближе к Кубку Стэнли. Команда Питера Лавиолетта, ставшая лучшей по итогам регулярного чемпионата, все еще не знает поражений в плей-офф. «Синерубашечники» вновь обыграли «Каролину Харрикейнз» в овертайме и не оставили сопернику права на ошибку.

Шестеркин феноменален. Русский голкипер идет на мощный рекорд

Одна из главных причин успехов «Рейнджерс» — уверенная и надежная игра Игоря Шестеркина. Российского вратаря много критиковали по ходу первой половины регулярного сезона, но в нужный момент Шести напомнил всем, почему является одним из лучших в мире.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли голкипер «Рейнджерс» одержал семь побед со старта турнира. По продолжительности победной серии Игорь вышел на первое место в истории клуба, разделив его с Майком Рихтером, который в 1994 году также одержал семь побед подряд в плей-офф. Этот показатель является рекордным в истории «Рейнджерс». Россиянин стал только десятым вратарем в истории лиги, кому удалось оформить подобную серию, и первым — за последние 16 лет (в 2008 году семь побед подряд также оформил Марк-Андре Флери). Также Шестеркин остается одним из самых надежных вратарей во всем розыгрыше плей-офф. Суммарно в семи встречах турнира он отразил 215 бросков из 230. 45 сейвов из этого числа Шести совершил только в сегодняшней встрече с «Каролиной», по итогам которой россиянин был признан первой звездой.

Панарин забивает — «Рейнджерс» побеждают

Автором уже четырех побед «Рейнджерс» из семи в Кубке Стэнли-2024 является Артемий Панарин. Именно его очередная шайба в сегодняшнем матче с «Каролиной» стала решающей в самом начале овертайма. Хлебушку потребовалось менее двух минут с начала дополнительного периода, чтобы приблизить свою команду к полуфиналу турнира. «Синерубашечники» воспользовались ошибкой защитника «Харрикейнз» Дмитрия Орлова, который не смог вывести шайбу из зоны, после чего Винсент Трочек передачей нашел Панарина на пятаке. Артемий красивым броском из-под ноги переиграл Петра Кочеткова и принес «Рейнджерс» победу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241359&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем розыгрыше плей-офф российский супербомбардир забрасывает исключительно победные шайбы. В его активе таких уже четыре! Этот результат является лучшим в истории клуба. Столько же в свое время в составе «синерубашечников» забили Фрэнк Буше (4 победных гола в сезоне-1927/28), Брайан Лич (4 победных гола в сезоне-1993/94) и легендарный Марк Мессье (4 победных гола в сезоне-1993/94). Сегодняшний гол-шедевр Панарин отметил в своем фирменном стиле!

Свечников сделал все, чтобы спасти «Каролину». Но и этого оказалось недостаточно

Как и в предыдущем матче, «Каролина» сегодня не заслуживала поражения. «Харрикейнз» играли очень мощно и агрессивно, раз за разом создавая остроту у ворот Игоря Шестеркина. Однако команду из Роли все еще подводит реализация моментов. Особенно это касается игры в большинстве. Спецбригады «ураганов» не дают результата в серии с «Рейнджерс». Лишь дважды «Каролине» в матчах против клуба из Нью-Йорка удалось реализовать «лишнего». Оба раза — при игре «6 на 5».

Одну из шайб в этом формате забросил Андрей Свечников. Российский форвард «Харрикейнз» был сегодня лучшим в составе своей команды. Свеч сделал буквально все, что было в его силах, но и этого оказалось недостаточно для достижения нужного результата.

Андрей отметился не только результативностью, но и силовой борьбой. В его активе сегодня шесть хитов. Это лучший показатель среди всех игроков матча по обе стороны. Два силовых приема из шести в исполнении россиянина помогли «Каролине» открыть счет. В этом же эпизоде Свечников отличился голевой передачей. Свечников же спас «Харрикейнз» от поражения в основное время и перевел игру в овертайм.

Но все тщетно — «ураганы» находятся в шаге от вылета из плей-офф.