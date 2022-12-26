Ковальчук: Сборная России по хоккею — не Красная машина. Максимум, зелененькая машинка

«Сейчас у нас есть программа — “Красная машина”. Я, если честно, не совсем понимаю, почему мы сами себя называем “Красная машина”. Вашу команду, ваше поколение так назвали канадцы, соперники. Когда мы сами себя так называем, то мне это режет слух. Если мы в последний раз выиграли юниорский чемпионат мира в 2007 году, то мы “зелененькая” машинка, небольшая (смеется)», — заявил Ковальчук в интервью ютуб-каналу «Фетисов».