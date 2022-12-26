Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
Спартак
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
Динамо М
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
Нефтехимик
21
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь
Торпедо
12
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
Витязь
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Трактор
Б
45
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Барыс
52
Все события
Фоторепортажи
16Карьера Месси в сборной Аргентины
21Гала-шоу ЧР по фигурному катанию
18:32 (мск), источник: Sport24

Ковальчук: Сборная России по хоккею — не Красная машина. Максимум, зелененькая машинка

Прославленный российский хоккеист Илья Ковальчук в интервью Вячеславу Фетисову высказался о прозвище сборной России по хоккею — «Красная машина».

Россия
Наверх
Источник: Sport24

«Сейчас у нас есть программа — “Красная машина”. Я, если честно, не совсем понимаю, почему мы сами себя называем “Красная машина”. Вашу команду, ваше поколение так назвали канадцы, соперники. Когда мы сами себя так называем, то мне это режет слух. Если мы в последний раз выиграли юниорский чемпионат мира в 2007 году, то мы “зелененькая” машинка, небольшая (смеется)», — заявил Ковальчук в интервью ютуб-каналу «Фетисов».

Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Горячая штучка». Красавица-жена русского хоккеиста засветила шикарную фигуру, снявшись для мужского журнала в США
«Как во многих русских семьях». Лучшая футболистка России никогда не видела отца, а отчим поднимал руку на ее мать
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь