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29 мая, источник: ТАСС

Сборная Финляндии в четвертый раз стала чемпионом мира по хоккею

ТАМПЕРЕ /Финляндия/, 29 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии в овертайме со счетом 4:3 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в воскресенье в финском Тампере.

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Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в составе финской сборной отметились Микаэль Гранлунд (45-я и 46-я минуты), Йоэль Армия (55), в овертайме отличился Сакари Маннинен (67). У канадцев шайбы забросили Дилан Козенс (25), Зак Уайтклауд (58) и Макс Комтуа (59). После второй пропущенной шайбы из-за травмы лед покинул вратарь сборной Канады Крис Дриджер, его заменил Мэтт Томкинс.

Сборная Финляндии в четвертый раз стала победителем чемпионата мира. Ранее финны побеждали в 1995, 2011 и 2019 годах. Финские хоккеисты десять раз завоевывали серебряные награды и три раза бронзовые.

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