Сборная Финляндии в четвертый раз стала чемпионом мира по хоккею

Заброшенными шайбами в составе финской сборной отметились Микаэль Гранлунд (45-я и 46-я минуты), Йоэль Армия (55), в овертайме отличился Сакари Маннинен (67). У канадцев шайбы забросили Дилан Козенс (25), Зак Уайтклауд (58) и Макс Комтуа (59). После второй пропущенной шайбы из-за травмы лед покинул вратарь сборной Канады Крис Дриджер, его заменил Мэтт Томкинс.

Сборная Финляндии в четвертый раз стала победителем чемпионата мира. Ранее финны побеждали в 1995, 2011 и 2019 годах. Финские хоккеисты десять раз завоевывали серебряные награды и три раза бронзовые.