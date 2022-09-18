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15:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Финский журналист: Финляндия сделает всё, чтобы не пустить Россию на Кубок мира по хоккею

Финский журналист призвал сборную Финляндии бойкотировать Кубок мира по хоккею в том случае если в турнире будет участвовать сборная России.

Россия
Финляндия
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Источник: РИА "Новости"

«Финляндия должна сняться с Кубка мира, если России разрешат участвовать. Надо следовать морали наперекор жадности НХЛ. Участие Финляндии в одном турнире с Россией должно быть невозможным, даже если НХЛ и вынашивает такую идею. Надо понимать, что для североамериканцев происходящее на Украине — гораздо более отдалённая проблема, чем для нас, финнов. На среднестатистическом жителе Северной Америки это сказывается гораздо меньше, чем на европейцах.

Если участие России официально подтвердят, Федерация хоккея Финляндии должна прямо заявить, что их сборная пропустит турнир. Финляндия просто не может участвовать в мероприятии, где Россия будет продвигать свою пропаганду. Даже несмотря на то, что у нас может быть сильнейшая сборная в истории.

Сейчас Финляндия обладает большей силой и властью в международном хоккее, чем когда-либо ранее. Матти Нурминен является генеральным секретарём ИИХФ, а Хейкки Хиетанен входит в Совет ИИХФ. Учитывая огромный успех последних лет, слово финнов, безусловно, имеет вес.
Финляндия должна сделать всё, чтобы не пустить Россию на следующий турнир лучших против лучших. Деньги и супертурнир не могут быть важнее морали и человеческих ценностей», — приводит слова журналиста издание Jatkoaika.

Напомним, недавно заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался о возможном участии российских игроков в Кубке мира — 2024. Североамериканец сообщил, что хотел бы найти возможность, при которой хоккеисты из России смогут сыграть на турнире.

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