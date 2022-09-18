Финский журналист: Финляндия сделает всё, чтобы не пустить Россию на Кубок мира по хоккею

«Финляндия должна сняться с Кубка мира, если России разрешат участвовать. Надо следовать морали наперекор жадности НХЛ. Участие Финляндии в одном турнире с Россией должно быть невозможным, даже если НХЛ и вынашивает такую идею. Надо понимать, что для североамериканцев происходящее на Украине — гораздо более отдалённая проблема, чем для нас, финнов. На среднестатистическом жителе Северной Америки это сказывается гораздо меньше, чем на европейцах.



Если участие России официально подтвердят, Федерация хоккея Финляндии должна прямо заявить, что их сборная пропустит турнир. Финляндия просто не может участвовать в мероприятии, где Россия будет продвигать свою пропаганду. Даже несмотря на то, что у нас может быть сильнейшая сборная в истории.



Сейчас Финляндия обладает большей силой и властью в международном хоккее, чем когда-либо ранее. Матти Нурминен является генеральным секретарём ИИХФ, а Хейкки Хиетанен входит в Совет ИИХФ. Учитывая огромный успех последних лет, слово финнов, безусловно, имеет вес.

Финляндия должна сделать всё, чтобы не пустить Россию на следующий турнир лучших против лучших. Деньги и супертурнир не могут быть важнее морали и человеческих ценностей», — приводит слова журналиста издание Jatkoaika.