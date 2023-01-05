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11:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Канады в четвертый раз подряд вышла в финал молодежного ЧМ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду США и вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею.

Канада U20
Чехия U20
США U20
Швеция U20
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Источник: iihf.com

Полуфинальная встреча, которая состоялась в канадском Галифаксе, завершилась со счетом 6:2 (1:2, 3:0, 2:0) в пользу хозяев турнира. В составе победителей шайбы забросили Коннор Бедард (12-я минута), Логан Стэнковен (21), Адам Фантилли (26), оформивший дубль Джошуа Руа (33, 57) и Брандт Кларк (50). У американцев голами отметились Логан Кули (2) и Кенни Коннорс (11). Еще две шайбы американской сборной не были засчитаны решением арбитров, которые в обоих случаях зафиксировали помеху вратарю со стороны «звездно-полосатых».

Сборная Канады вышла в финал молодежного чемпионата мира в четвертый раз подряд. Соперником канадцев станет команда Чехии, которая ранее обыграла шведов.

Турнир завершится 5 января 2023 года. Изначально соревнования должны были принять Новосибирск и Омск, однако из-за ситуации на Украине совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Россию права на проведение молодежного чемпионата мира. Кроме того, сборные России и Белоруссии не выступают на турнире из-за отстранения.

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