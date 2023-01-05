Сборная Канады в четвертый раз подряд вышла в финал молодежного ЧМ

Полуфинальная встреча, которая состоялась в канадском Галифаксе, завершилась со счетом 6:2 (1:2, 3:0, 2:0) в пользу хозяев турнира. В составе победителей шайбы забросили Коннор Бедард (12-я минута), Логан Стэнковен (21), Адам Фантилли (26), оформивший дубль Джошуа Руа (33, 57) и Брандт Кларк (50). У американцев голами отметились Логан Кули (2) и Кенни Коннорс (11). Еще две шайбы американской сборной не были засчитаны решением арбитров, которые в обоих случаях зафиксировали помеху вратарю со стороны «звездно-полосатых».

Сборная Канады вышла в финал молодежного чемпионата мира в четвертый раз подряд. Соперником канадцев станет команда Чехии, которая ранее обыграла шведов.