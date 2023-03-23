Плющев жёстко раскритиковал предложение Ларионова выйти из состава IIHF

"Продление санкций IIHF? Они следуют той политике, что определяют им за океаном. Судя по тому, что происходит в мире, это было ожидаемо. Всё подчиняется одному. Всё диктуют ребята из Северной Америки.

Слова Ларионова? Я думаю, что это эмоциональное заявление. Рано или поздно в IIHF устанут от своей глупости, и всё вернётся на круги своя. А касаемо Ларионова, делать такие яркие высказывания или громко заявлять о поездках на метро, думаю, не очень хорошая идея.

"Разделение интересов КХЛ и сборной? Я не знаю, кому в голову пришла такая гениальная идея, наверное, людям из расчёта иноагентов. Для России сборная — это часть народа, которая выходит на международную арену и отстаивает там свои интересы. И всего этого нас лишить? Этого никто не поймёт.

Да и зачем нам путь НХЛ? Нам это не нужно, у нас есть свой путь. Мы и так уже насмотрелись столько, что из отечественного лидирующего хоккея у нас почти ничего и не осталось«, — приводит слова Плющева “ТИ-Спорт”.