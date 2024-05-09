Валерий Орехов: главный фаворит чемпионата мира? Казахстан | Источник: Чемпионат.com

— С кем из сборной США тебе интереснее всего сыграть?

— Кроме Тревоса Зеграса и Джонни Годро больше не знаю никого. В целом будет интересно играть против их команды. Любопытно посмотреть на шведов. В их составе есть Виктор Хедман, Эрик Карлссон. На их игру можно будет посмотреть, поучиться у них.

— Какие лично у тебя ожидания от чемпионата мира?

— Провести хороший турнир. Я думаю, нам по силам попасть в плей-офф. Если каждый игрок будет выкладываться и верить в эту мечту и цель, у нас всё получится.

— Кто для тебя главный фаворит чемпионата мира?

— Казахстан, — заявил Орехов в интервью YouTube-каналу Zidan4eg LIVE.