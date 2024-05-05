Латвиец повторил рекорд НХЛ, Кросби может сыграть на ЧМ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 4 мая 2024 года.

Латвийский вратарь Артур Шилов повторил рекорд НХЛ

Латвиец Артур Шилов стал седьмым вратарём-новичком в истории НХЛ, который смог оформить «сухарь» на выезде в решающем матче серии плей-офф. Его 23 сейва помогли «Ванкуверу» обыграть «Нэшвилл» в шестой встрече и выйти в следующий раунд.

Ранее это достижение покорялось Энди Айткенхеду («Рейнджерс») в 1933 году, Жаку Планту («Монреаль») в 1954-м, Гленну Решу («Айлендерс») в 1975-м, Рону Хекстоллу («Филадельфия») в 1987-м, Илье Брызгалову («Анахайм») в 2006-м и Мэтту Мюррею («Питтсбург») в 2017-м.

Илья Воробьёв дал первое интервью после назначения на пост главного тренера ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв дал первое интервью после назначения и высказался о том, какой игровой стиль он собирается ставить в новом клубе.

— Расскажите, какой хоккей тренер Илья Воробьёв собирается ставить армейцам?

— Нам надо стать быстрее, мы должны играть в быстрый хоккей, должны играть на другой скорости, важно движение шайбы и игроков. И, конечно, нужно оперативнее принимать решения. Быстрые переходы из обороны в атаку, подключение защитников к прямой атаке, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Источник: https://vk.com/cskahockey_ru

Сборная «Россия 25» разгромила команду Беларуси

В Астане на «Барыс-Арене» завершился матч турнира Qazaqstan Hockey Open, в котором сборная «Россия 25» обыграла национальную команду Беларуси с крупным счётом — 6:0.

Заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин, Артемий Князев, Валентин Зыков, Арсений Грицюк, дубль оформил Виталий Абрамов. Результативные передачи на свой счёт записали Максим Соркин, Владимир Грудинин, Максим Джиошвили, Арсений Коромыслов, Захар Бардаков и Артур Тянулин.

Голкипер сборной России Артемий Плешков провёл второй матч «на ноль» в рамках текущего турнира.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-25510790&hd=2&id=456243577&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сидни Кросби может сыграть за Канаду на чемпионате мира

Журналист Тайлер Кюл в статье на сайте Daily Faceoff заявил, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и форвард «Анахайм Дакс» Мэйсон Мактавиш могут пополнить состав сборной Канады на предстоящем чемпионате мира.

«У генерального менеджера сборной Канады Рика Нэша есть три свободных места. Ходят слухи, что нападающий “Анахайм Дакс” Мэйсон Мактавиш и капитан “Питтсбург Пингвинз” Сидни Кросби могут присоединиться к команде», — написал Кюл.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве.

Американец Хагенс побил рекорд Кучерова на ЮЧМ

Нападающий сборной США по хоккею Джеймс Хагенс установил новый рекорд результативности на юниорских чемпионатах мира, побив достижение Никиты Кучерова, которое держалось 13 лет.

В данный момент в Финляндии проходит ЮЧМ, на котором 17-летний нападающий Бостонского колледжа набрал уже 22 очка в шести матчах.

Предыдущий лучший результат — 21 очко в семи матчах. Он был установлен Кучеровым на ЮЧМ-2011 в Дрездене. Тогда сборная России стала обладателем бронзовых медалей турнира. Победителем стала американская команда, второе место забрала Швеция.