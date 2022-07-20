Петр Ян встретится 22 октября с О’Мэлли на турнире UFC 280

«Я дерусь 22 октября в Абу-Даби с Петром Яном. Я невероятно рад этому бою. Не верю, что это реально произойдет», — сказал О’Мэлли.

Яну 29 лет, на его счету в смешанных единоборствах 16 побед и три поражения. Дважды он проиграл американцу Алджамейну Стерлингу. Первый раз он уступил ему титул чемпиона в легчайшем весе из-за запрещенного удара, а второе поражение Ян потерпел решением судей.