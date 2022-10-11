UFC предложил новый контракт 45-летнему бойцу Алексею Олейнику
Российский боец ММА Алексей Олейник высказался о своем будущем в американском ММА-промоушене UFC.
Российский боец ММА Алексей Олейник высказался о своем будущем в американском ММА-промоушене UFC.
Сегодня ночью 45-летний Олейник был исключен из списка бойцов UFC.
«Контракт закончился еще в апреле. Меня попросили подраться сверх контракта, я подрался. Что дальше, пока не знаю, не решил. UFC уже предложил [новый контракт]», — заявил Олейник в интервью ТАСС.
Алексей Олейник провел 78 боев в ММА и одержал 60 побед. В начале октября россиянин проиграл шведу Илиру Латифи единогласным решением судей.