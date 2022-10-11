Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
Торпедо
30
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
Куньлунь
05
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Витязь
Футбол. Еврокубки
19:45
Копенгаген
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
19:45
Маккаби Хайфа
Ювентус
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Адмирал
24
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Бенфика
Хоккей. НХЛ
12.10
Рейнджерс
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
12.10
Лос-Анджелес
Вегас
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» отыгрался на «Ростове» за провал со «Спартаком»
13Туктамышева и Коляда победили на мемориале Панина-Коломенкина
17:33 (мск), источник: Sport24

UFC предложил новый контракт 45-летнему бойцу Алексею Олейнику

Российский боец ММА Алексей Олейник высказался о своем будущем в американском ММА-промоушене UFC.

Наверх
Источник: Sport24

Сегодня ночью 45-летний Олейник был исключен из списка бойцов UFC.

«Контракт закончился еще в апреле. Меня попросили подраться сверх контракта, я подрался. Что дальше, пока не знаю, не решил. UFC уже предложил [новый контракт]», — заявил Олейник в интервью ТАСС.

Алексей Олейник провел 78 боев в ММА и одержал 60 побед. В начале октября россиянин проиграл шведу Илиру Латифи единогласным решением судей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Парни мастурбируют, глядя на твои фото в бикини». Русская спортсменка ответила на провокационный вопрос
«Мужчины стали воспринимать меня как мясо». Русская актриса, которой «приходится жить с раздвинутыми ногами»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь