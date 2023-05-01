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20:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Петр Ян рассказал о «темной полосе» в своей карьере

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российский боец ММА, экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян порассуждал о сложном периоде в своей профессиональной карьере, сообщается в Telegram-канале RCC.

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«Сейчас я наступил на темную полосу препятствий. Но, чтобы научиться плавать, нужно плавать. Поэтому мне нужно больше работать, чтобы вернуться», — заявил Ян на очередном шоу уральского промоушена.

Отметим, что в марте отечественный спортсмен уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей и потерпел третье поражение кряду.

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